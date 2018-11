Sulla riforma della prescrizione nel governo la tensione è alta anche oggi

Perché la riforma di Bonafede Sulla prescrizione è inutile - dannosa e anticostituzionale : Roma. Il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera, in extremis, un emendamento al ddl anticorruzione che prevede l’interruzione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. L’emendamento era stato annunciato dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, poche ore prima, al termine della

Xi Jinping invia una lettera di congratulazioni al Forum internazionale Sulla riforma e apertura e sull'alleviamento della povertà della ... : Nella lettera, il presidente cinese ha affermato che la Cina, in quanto paese in via di sviluppo più popoloso del mondo, è da sempre un'attiva sostenitrice e un potente promotore della riduzione ...

Di Maio Sulla riforma della legge Fornero : 'Promessa Mantenuta - in pensione dai 62 anni' : Un post di Luigi Di Maio sta facendo moltissimo discutere sui social: il vicepremier ha scritto sulla sua pagina Facebook di aver mantenuto le promesse sull'abolizione della riforma Fornero [VIDEO], facendo presente che ora sara' possibile accedere alla pensione a partire dai 62 anni d’eta'. Peccato che come hanno fatto notare moltissimi utenti che hanno commentato il post che allo stato attuale la bozza della manovra 2019 non contenga nulla a ...

M5S e Lega già litigano Sulla riforma della prescrizione. Molinari : "Emendamento non è condiviso" : M5S e Lega già litigano sulla prescrizione. E' stato presentato in Commissione Giustizia della Camera l'emendamento al ddl anticorruzione, annunciato ieri dal ministro della Giustizia Bonafede, che introduce la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. La modifica però non ha la firma del Guardasigilli ma dei relatori del provvedimento, i deputati M5s Francesca Businarolo e Francesco Forciniti.L'emendamento al ...

RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Anief lancia l’allarme Sulla retromarcia del Governo (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su QUOTA 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 05:58:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Oltre Quota 100 - la richiesta Sulla valorizzazione del lavoro di cura : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 potrebbe essere contenuta in un ddl collegato alla manovra e dedicato esclusivamente a Quota 100. Lo stesso avverrebbe con il reddito di cittadinanza(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 14:49:00 GMT)

Banche popolari : Consiglio Stato - Sulla riforma atti alla Corte Ue : Sarà la Corte di Giustizia dell'Unione europea a pronunciarsi sulla riforma delle Banche popolari. A trasmettere gli atti a Lussemburgo è Stato il Consiglio di Stato, che ha formulato 5 diversi quesiti relativi alla legittimità "dell’imposizione di una soglia di attivo al di sopra della quale la banca popolare e` obbligata a trasformarsi in società per azioni, in rapporto alla normativa europea in ...

Riforma pensioni 2019/ Non c’è solo Quota 100 - l’allarme di Pedretti Sulla rivalutazione (ultime notizie) : Si parla molto di Quota 100, ma la Riforma delle pensioni per il 2019 prevede anche un intervento sugli assegni in essere. E arriva l’allarme di Ivan Pedretti(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:06:00 GMT)

Fvg : il punto Sulla riforma sanitaria : Da un lato gli operatori della sanità regionale, coloro che ogni giorno operano in presa diretta con il cittadino, dall'altro l'Assessore alla Salute e Vice Governatore del Friuli Venezia Giulia, ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Le parole di Tito Boeri Sulla Legge Fornero : Con QUOTA 100 il Governo punta a una RIFORMA delle PENSIONI che superi la Legge Fornero. E di quest’ultima ha parlato anche Tito Boeri in un Seminario universitario(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:16:00 GMT)

Quota 100 e Riforma pensioni/ Bonomi Sulla manovra 2019 : no a uno Stato che prepensiona : Nella manovra 2019 ci sarà la Quota 100. Ma Bonomi di Assolombarda contesta questa Riforma delle pensioni: no a uno Stato che prepensiona e danneggia i giovani(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:16:00 GMT)

MANOVRA 2019 E RIFORMA PENSIONI CON QUOTA 100/ Opzione donna - la richiesta al Governo Sulla proroga : QUOTA 100 e RIFORMA PENSIONI nella MANOVRA 2019. sulla proroga di Opzione donna arriva la richiesta di Orietta Armiliato dopo il video pubblicato da Maria Edera Spadoni(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 nella manovra è solo il primo passo Sulla Fornero (ultime notizie) : Le novità in tema di Riforma delle pensioni. Siri: Quota 100 nella manovra è solo il primo passo sulla Fornero. Ultime notizie e news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:26:00 GMT)

Scontro Sulla manovra - ma poi c'è l'intesa. Riforma delle pensioni e sgravi alle imprese : Il New Deal giallo-verde è pronto, o quasi. Luigi di Maio cita Franklin Delano Roosevelt, ma alla fine del Consiglio dei ministri torna alla mente Paolo Cirino Pomicino, nella prima Repubblica grande ...