Sul Tap non potevo sapere Barbara Lezzi a Mezz' ora in più

Gasdotto - su Facebook inSulti e minacce contro i No Tap : "Sono gli attivisti Cinque Stelle" : Nel mirino il sindaco di Melendugno, la giornalista presa di mira dalla ministra Lezzi e il portavoce dei No Tap, che replica: "Non mi importa, ma Conte deve venire in Salento a spiegare"

Giro d’Italia 2019 - Chris Froome ed Elia Viviani presenti alla presentazione del percorso! L’orario e le anticipazioni Sulle tappe : Domani sarà il gran giorno e l’attesa finirà. Nella giornata di mercoledì 31 ottobre, infatti, presso gli studi Rai di Milano, con diretta televisiva a partire dalle 16.45, verrà presentato nel dettaglio il percorso del Giro d’Italia 2019. 21 tappe che avranno il loro principio l’11 maggio da Bologna, con una cronometro che si concluderà in cima all’erta dell’San Luca che regalerà fin dall’inizio tante ...

F1 - la rivelazione di Jos Verstappen : “Max ha vinto grazie… all’eSultanza di Ricciardo per la pole position” : Il padre di Verstappen ha sottolineato come il figlio sia rimasto alquanto scottato dall’esultanza di Ricciardo dopo la pole, intesa quasi come una provocazione Una vittoria utile a scacciare la rabbia del sabato, caratterizzato da una pole position sfuggita per pochissimi centesimi. Max Verstappen si è preso la sua rivincita alla domenica, vincendo il Gp del Messico e mettendo in chiaro i rapporti di forza all’interno del ...

Antonella Clerici - Tapiro d’oro dopo le frasi Sulla Prova del cuoco : "Ho parlato di pancia" : La conduttrice di Portobello ha ricevuto il premio del tg satirico dopo i commenti sul calo di ascolti dell'attuale edizione

Tap - il ministro Lezzi attacca la cronista del Fatto per un articolo Sulle promesse fatte in campagna elettorale : Una ricostruzione de IlFattoquotidiano.it di tutte le volte in cui il Movimento Cinque Stelle ha contestato il gasdotto Tap e assicurato che avrebbe Fatto di tutto per fermarlo ha mandato su tutte le furie la ministra del Sud, Barbara Lezzi. In un lungo passaggio del video nel quale l’esponente pentastellata, eletta in Salento con percentuali altissime, risponde alle contestazioni subite nel suo collegio dopo il via libera ...

Il contrappasso grillesco Sulla Tap : "Non ho nulla di cui vergognarmi e vado a testa alta" perché "il Movimento 5 stelle non ha dato nessuna autorizzazione a Tap: ci ritroviamo nella condizione di non poter fermare una procedura già chiusa, avviata, svolta e conclusa dal governo precedente". Nel M5s Barbara Lezzi è forse la persona più

Barbara Lezzi : Ecco la verità Sulla Tap che non dicono! : Barbara Lezzi: Ecco la verità sulla Tap che non dicono! Uno sfogo, una difesa accesa dopo essere stata per giorni al centro delle polemiche e delle accuse da parte dei No Tap e delle comunità locali. La ministra per il Sud Barbara Lezzi si affida a un video per ribadire che dalla vicenda del gasdotto esce «con la testa alta». «Il Movimento 5 Stelle non ha dato nessuna autorizzazione a Tap, noi ci ritroviamo ora nella condizione di non poter ...

F1 – Verstappen - Vettel e Raikkonen Sul podio : le impressioni dei tre piloti dopo il Gp del Messico : Max Verstappen, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen commentano dopo la gara in Messico le rispettive prestazioni all’Autodromo Hermanos Rodriguez Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è ...

Messico - trionfa Verstappen Sulle Ferrari. Hamilton 4° è campione! : Il futuro di questo sport è davvero nelle sue mani. Ma il presente è tutto di Lewis, cui oggi bastava chiudere tra i primi 7 per laurearsi campione: il quarto posto finale dietro alle Ferrari, per ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Messico 2018 : riSultato e classifica della gara. Verstappen domina in lungo e in largo - doppio podio Ferrari. Hamilton Campione del Mondo con un 4° posto : Max Verstappen ha vinto nettamente il Gran Premio del Messico, diciannovesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha costruito le basi del suo successo con una partenza in cui ha bruciato il compagno di squadra Ricciardo ed ha difeso la posizione alla prima curva dall’attacco di Hamilton. L’inglese della Mercedes si è laureato Campione del Mondo per la quinta volta in carriera dopo una gara ...

La Red Bull mette le ali in Messico - Verstappen vince Sul velluto davanti a Vettel : Hamilton è campione del mondo! : Max Verstappen vince il Gp del Messico davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen, Hamilton è campione del mondo grazie al quarto posto di oggi Max Verstappen mette le ali, il pilota olandese vince senza soffrire il Gp del Messico rimanendo in testa dall’inizio alla fine grazie ad uno scatto bruciante alla partenza. photo4/Lapresse Mad Max si prende il comando già allo spegnimento dei semafori, superando il compagno di squadra ...

La rabbia dei No Tap Sul M5s. Conte fa scudo : "Colpa mia" : L'ira del Salento non si è fatta attendere e si è abbattuta sul Movimento 5 Stelle. Nonostante il maltempo, i comitati No Tap si sono trovati sul lungomare di San Foca a Meledugno, in provincia di Lecce, per protestare contro l'annuncio del Governo lega-stellato di realizzare il gasdotto trans-adriatico. Gli attivisti hanno strappato le tessere elettorali e bruciato le bandiere del M5s. Un gruppo ha dato alle fiamme anche i manifesti con i volti ...

Antonella Clerici - dopo gli attacchi a La Prova del Cuoco arriva il Tapiro : «Lei è conSulente ma non la vedono mai a Roma» : Domani sera a Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, Antonella Clerici riceverà il Tapiro d'oro dopo la polemica scaturita dalle sue dichiarazione su Elisa Isoardi e il calo d'ascolti de La Prova ...

Giro d’Italia 2019 - le anticipazioni Sul percorso. Le possibili tappe e le salite già sicure : Tre giorni e calerà il velo sul Giro d’Italia 2019. Tutto pronto alla presentazione del percorso della Corsa Rosa numero 102, che verrà svelata mercoledì 31 ottobre da Mauro Vegni. Appuntamento ovviamente a maggio: da sabato 11, data di partenza da Bologna, a domenica 2 giugno, giorno dell’ultima frazione, una cronometro in quel di Verona. Andiamo a scoprire le possibili tappe e le ultime anticipazioni sul percorso. Già ufficiali le ...