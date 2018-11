Strage di Casteldaccia | la disperazione del padre del bimbo morto | Era il mio

Maltempo : Strage in Sicilia - 9 annegati in casa. La storia della famiglia annegata a Casteldaccia. Il dramma di Giuseppe Giordano - il capofamiglia : Una tragedia immane travolge la Sicilia , Casteldaccia e Palermo, ma soprattutto Giuseppe Giordano : lui era fuori dalla villa divenuta trappola ed è stato sbattuto contro un albero dalla furia...

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e Strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...