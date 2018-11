notizie.tiscali

: RT @Adnkronos: 'Stop a protagonismo magistrati', la proposta #Fi - GiulivoGiovanni : RT @Adnkronos: 'Stop a protagonismo magistrati', la proposta #Fi - salvatoreiak74 : RT @Adnkronos: 'Stop a protagonismo magistrati', la proposta #Fi - Le_Valentinois7 : New post: ''Stop a protagonismo magistrati', la proposta Fi ' -

(Di domenica 4 novembre 2018) ... eccezion fatta - viene precisato - per il caso in cui, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato, art.