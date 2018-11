Stipendio novembre | la cifra al netto è già su NoiPa

Blastingnews

(Di domenica 4 novembre 2018) Quando sara' caricato il cedolino di2018? La pubblicazione del cedolino stipendiale suavviene generalmente alla meta' del mese. LaaldellodiVIDEO è però gia' online sulla piattaforma.mef.gov. Alcuni docenti e Ata riferiscono che da ieri riescono a visualizzare la rata relativa a questo mese. Potrebbe ben essere che qualcuno non sia riuscito ancora a vedere l'ultima rata stipendiale di, se così fosse dovra' soltanto attendere qualche giorno in più. Da qualche mese, infatti, con il servizio 'Consultazione pagamenti' è possibile vedere in anticipo loal2018: quando sara' caricato il cedolinoIl cedolino elettronicoVIDEO viene caricato mensilmente a tutti gli amministrati verso la meta' del mese. Il cedolino per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione è ...