Sport Invernali – Monte Bianco - prima scuola Sci al Gran Premio Giovanissimi : Monte Bianco prima scuola Sci al Gran Premio Giovanissimi. Maestri e Aosta Valley Card in mostra a Skipass A Skipass, la fiera del turismo di montagna che si è conclusa oggi – domenica – a Modena, erano presenti anche i maestri di sci dell’Avms. Allo stand della regione Valle d’Aosta, comprensori sciistici e professionisti hanno presentato le novità della stagione invernale che è già iniziata a Breuil-Cervinia. Una stagione di ...

Sport Invernali : Le tappe di Coppa del Mondo ospiti a Pré-Saint-Didier : CdM Sci nordico Squadra di Coppa del Mondo di Fondo maschile che, a scaglioni, raggiungerà Rovaniemi , Finlandia, dal 5 al 18 novembre per un raduno sciistico. Tra i convocati Federico Pellegrino , ...

Sport Invernali : Cse società campione d'Italia : ... imponendosi nel circuito di Coppa del Mondo, così come ai Campionati Mondiali fino ad arrivare alla vittoria della classifica generale di Coppa del Mondo ad opera del 1° C.le Magg Michele BOSCACCI. ...

La Calabria a Skipass - il Salone del Turismo e degli Sport Invernali : Dal 1 al 4 novembre a ModenaFiere si svolge Skipass, Salone del Turismo e degli Sport Invernali. Da 25 anni è un appuntamento imperdibile per gli appassionati della montagna e degli Sport sulla neve e quest’anno ospiterà la Coppa del Mondo di Big Air che, per la prima volta, farà tappa a Modena. L’area esterna della fiera sarà dominata dal profilo del trampolino di 46 metri su cui si svolgeranno le gare di snowboard e freeski. ...

Sport Invernali - il calendario delle gare della settimana 1-4 novembre. Programma - orari e tv : La grande attesa è terminata e gli Sport invernali inizieranno a monopolizzare la scena dal prossimo fine settimana. Un inizio soft che vedrà solo il pattinaggio artistico e lo short track protagonisti, specialità però sufficienti per regalareemozioni speciali e iniziare a farci assaporare la maestria delle discipline sul ghiaccio. Partendo dall’esibizione sul ghiaccio d’arte e tecnica, lo stadio del ghiaccio della capitale della ...

A Milano premiate le eccellenze Sportive invernali della Lombardia : L'attenzione degli organizzatori del premio "Milano Neve" è stata data anche al mondo della diversa abilità, sono stati premiati: lo Sporting Sprint Ski Team, che dal 2004 si occupa di sci alpino ...

“Milano Neve 2018” – Nel capoluogo lombardo premiate le eccellenze Sportive invernali italiane : Grande successo per la prima edizione del premio “Milano Neve 2018”, inserita nella kermesse di Milano Montagna E’ andata in scena quest’oggi, domenica 28 ottobre, a Milano la prima edizione del premio “Milano Neve 2018” promossa dal comitato provinciale della Federazione Italiana Sport invernali di Milano ed inserita nella kermesse Milano Montagna. Un evento molto partecipato che ha permesso di ...

FOTO Sport Invernali - le tute dell’Italia per il 2018-2019 : rosso - bianco e verde per gli azzurri! Ogni disciplina ha il suo colore : Sono state presentate le tute che l’Italia indosserà durante la stagione invernale 2018-2019. Le divise ufficiali sono firmate da Kappa, appartenenti alla collezione Fis Race Apparel. La bandiera tricolore è protagonista su tutte le creazioni, presente all’interno della grafica a tema esagonale. I colori della bandiera suddividono anche le varie discipline: bianco per lo sci alpino, verde per lo sci nordico, rosso per gli Sport del ...

Sport Invernali – Presentate le tute italiane per la stagione 2018/19 [GALLERY] : Presentate le tute dell’Italia per la stagione 2018-19 degli Sport Invernali: da Dorothea Wierer a Federico Pellegrino, non manca nessuno FISI IN TOUR ha aperto i battenti a Trento in una giornata particolarmente intensa per la Federazione Italiana Sport Invernali. La giornata è cominciata dal centro città, dove è in svolgimento il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Provincia di ...

Audi e Sport Invernali : un sodalizio lungo 11 anni : Audi e la Federazione Italiana sport invernaliAudi e la Federazione Italiana sport invernaliAudi e la Federazione Italiana sport invernaliPeter Fill e Fabrizio Longo, Direttore Audi ItaliaSofia Goggia e Fabrizio, Direttore Audi ItaliaAudi e la Federazione Italiana sport invernaliMichela Moioli e Fabrizio Longo, Direttore Audi ItaliaGli atleti della Federazione Italiana sport invernali si dicono pronti a ripartire per una nuova entusiasmante ...

Sport Invernali - Trento rappresenta la prima tappa dell’edizione 2018 di FISI in Tour : FISI in Tour 2018 comincia da Trento. Tutti gli appuntamenti con gli Azzurri degli Sport Invernali del prossimo week-end L’edizione 2018 del “FISI in Tour” comincia venerdì 12 ottobre dal centro di Trento, dove si fonderà con il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e dalla Provincia di Trento, con il supporto di Audi. Sarà il primo appuntamento stagionale con gli atleti della Federazione Italiana ...

Sogno d'inverno : spettacoli e Sport Invernali a Pechino : Illustri nomi dello snowboard internazionale accorrono da tutto il mondo per esibirsi in acrobazie leggendarie nell'aria nella speranza di aggiudicarsi il consistente premio in denaro del torneo ...

Beijng - al via la terza Fiera internazionale sugli Sport invernali : ... è suddivisa in 8 settori di esposizione, al fine di dimostrare, con forum, sessioni, presentazioni, e prove, gli ultimi esperienze e risultati conseguiti dall'industria degli sport invernali di ...