Spettacolo in Premier | il Manchester City strapazza il Southampton per 6-1 FOTO ...

Spettacolo in Premier : pari tra Arsenal-Liverpool - lacrime Leicester - vittoria Tottenham [FOTO] : RISULTATI Premier- In Inghilterra si è giocato l’undicesimo turno di campionato giornata e i fari erano puntati sulla partita tra Arsenal e Liverpool. E’ finita 1-1, con tante occasioni ma nessun gol nel primo tempo e le reti di Milner e di Lacazette nel finale. Ora il Liverpool è in testa con 27 punti, ma domani il City, che è a 26 e ospita il Southampton, potrebbe effettuare il sorpasso. Il Chelsea potrebbe invece raggiungere ...

Premier : Chelsea Spettacolo - vince 4-0. Arsenal fermato dal Crystal Palace [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Premier League - Spettacolo a Stamford Bridge : finisce con un pareggio tra Chelsea e Manchester United : Una grande giornata di spettacolo quella andata in scena nella giornata di ieri a Stamford Bridge , dove Chelsea e Manchester United se le sono date di santa ragione, dando vita ad uno scontro ricco ...

Highlights Premier League : Chelsea-Manchester U. 2-2 - 100' di Spettacolo : Highlights Chelsea-Manchester UNITED 2-2- 100 minuti di spettacolo a Stamford Bridge. Questa la durata dell’attesissima gara tra Chelsea e Manchester United, sfida inedita per Maurizio Sarri sino a oggi e ritorno a Londra per lo Special One. Si conclude con un pirotecnico 2-2 finale, figlio del pari di Barkley al minuto 96, seguito da più […] L'articolo Highlights Premier League: Chelsea-Manchester U. 2-2, 100′ di spettacolo ...

La Premier League regala Spettacolo - 5 squadre in 2 punti : il Chelsea di Sarri entusiasmante e lo United non è tagliato fuori : La Premier League sta regalando spettacolo, le prime giornate infatti hanno portato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il Chelsea è reduce dal netto successo in trasferta contro il Southampton, la squadra di Sarri è quella che ha maggiormente entusiasmato fino al momento e guida la classifica nonostante una rosa inferiore rispetto al Manchester City ed al Liverpool. L’allenatore ex Napoli è già un idolo dei ...

Premier League - Troy Deeney dà Spettacolo : 'non sopporto Van Dijk : grosso - forte e odio... i suoi capelli' : Troy Deeney, attaccante del Watford, ha dichiarato di odiare il difensore del Liverpool, Virgil Van Dijk: troppo grosso, troppo forte e soprattutto troppa cura per i suoi capelli! La Premier League è ...

Premier League - Troy Deeney dà Spettacolo : “non sopporto Van Dijk : grosso - forte e odio… i suoi capelli” : Troy Deeney, attaccante del Watford, ha dichiarato di odiare il difensore del Liverpool, Virgil Van Dijk: troppo grosso, troppo forte e soprattutto… troppa cura per i suoi capelli! La Premier League è uno dei campionati più famosi per la sportività dei propri giocatori, sempre pronti al gioco fisico e all’entrata dura, ma sempre nel rispetto del regolamento e, salvo alcune occasioni, anche degli avversari. Capita anche ...

Risultati Premier League - Spettacolo Liverpool e City : solo un pareggio per lo United [FOTO] : 1/19 AFP/LaPresse ...