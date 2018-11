calcioweb.eu

: #Spal, #Semplici realista dopo la sconfitta: 'Conosciamo il nostro percorso, concesso qualche errore di troppo'… - CalcioWeb : #Spal, #Semplici realista dopo la sconfitta: 'Conosciamo il nostro percorso, concesso qualche errore di troppo'… - FansCalcio : Serie A Spal, Semplici: «Fino al gol di Cataldi eravamo in partita» - SPALtroc_FE : Serie A Spal, Semplici: «Fino al gol di Cataldi eravamo in partita» -

(Di domenica 4 novembre 2018) L’inizio di stagione sembrava suggerire che lapotesse ottenere qualcosina in più rispetto a una semplice salvezza, ma col passare delle giornate qualcosa si è incrinato. Lanelle ultime due giornate ha subito 7 gol, anche se oggi lapoteva essere messa in preventivo. Al termine dell’incontro, il tecnico Leonardoha parlato ai microfoni di DAZN: “Abbiamo giocato contro una squadra forte come la Lazio. La partita l’abbiamo interpretata discretamente, ma abbiamo commesso qualche errore di troppo, soprattutto sul secondo gol. Dovevamo stare attenti. Fino al 3-1 abbiamo fatto la nostra partita, il gol di Cataldi ha chiuso i giochi. Conosciamo ile sapevamo i valori tecnici e fisici della Lazio. Dobbiamo riflettere e pensare sempre alobiettivo. Oggi non siamo mai riusciti a fare chiusure preventive. Loro hanno ...