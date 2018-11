Spal | Semplici | conoscevamo le insidie

Spal - Semplici realista dopo la sconfitta : “Conosciamo il nostro percorso - concesso qualche errore di troppo” : L’inizio di stagione sembrava suggerire che la Spal potesse ottenere qualcosina in più rispetto a una semplice salvezza, ma col passare delle giornate qualcosa si è incrinato. La Spal nelle ultime due giornate ha subito 7 gol, anche se oggi la sconfitta poteva essere messa in preventivo. Al termine dell’incontro, il tecnico Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di DAZN: “Abbiamo giocato contro una squadra forte come ...

Serie A Spal - Semplici : «Non è la Roma dell'anno scorso - ma resta una big» : FERRARA - "Se ho dormito? Abbastanza serenamente, dopo una vittoria storica. Battere la Roma, squadra di valore in Italia ed Europa è stata una bella emozione e ci dà autostima, abbiamo fatto una ...

Spal - Semplici : 'Vittoria straordinaria - abbiamo giocato con grande personalità' : Una giornata memorabile per la Spal, che, finita la sosta, mette ko la Roma all'Olimpico. Prova di forza della squadra di Semplici, capace di piegare per 2-0 i giallorossi grazie ai gol di Petagna e ...

DIRETTA / Roma Spal streaming video e tv : Di Francesco vs Semplici - orario - probabili formazioni e quote : DIRETTA Roma Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Olimpico per la nona giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «Roma fortissima : sarà un nuovo esame» : FERRARA - "Abbiamo fatto ottime prestazioni senza ottenere i risultati sperati. C'era bisogno di staccare la spina, la squadra ha speso molto e ci attende un periodo determinante per i nostri ...

Spal - Semplici : 'Dovevamo staccare la spina e smaltire la delusione per l'Inter. Lazzari si rifarà - Antenucci...' : Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha concesso una lunga intervista a Sky Sport : 'Dopo aver fatto ottime prestazioni, ma senza risultati, c'era bisogno di staccare un po' la spina con la sosta del campionato: la squadra aveva speso tanto. Ora ci aspetta una parte di ...

Spal-Inter - Semplici : “Sbagliato solo su Icardi. Pari andrebbe stretto” : Spal-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della partita persa in casa contro l’Inter: “Giocare grandi partite, interpretarle come abbiamo fatto noi stasera e non portare a casa punti è un grande dispiacere. Io posso solo fare i complimenti ai […] L'articolo Spal-Inter, Semplici: ...

'Spalletta' di Icardi - la squadra di Semplici gioca bene ma sbatte contro Handanovic : tre punti d'oro per Spalletti ma squadra di rivedere in trasferta

Diretta/ Spal-Inter (risultato live 0-1) streaming video Sky : gli uomini di Semplici prendono l'iniziativa : Diretta Spal Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Mazza per l'ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 21:35:00 GMT)

Spal - Semplici 'non meritavamo sconfitta : ANSA, - ROMA, 2 OTT - "Sono particolarmente arrabbiato, dispiaciuto e deluso" così il tecnico della Spal Leonardo Semplici dopo la sconfitta di ieri sera con la Sampdoria. "La squadra, per quello che ...

Spal - Semplici : 'Giocato per più di un'ora alla pari del Sassuolo' : A Sky Sport , dopo Spal-Sassuolo ha così parlato Leonardo Semplici : 'Usciamo con delle certezze. Abbiamo dimostrato di avere un altro piglio rispetto alla gara contro la Fiorentina. Per più di un'ora ...

Serie A Spal - Semplici : «Il Sassuolo ha un organico importante» : FERRARA - Leonardo Semplici ha parlato della prossima sfida con il Sassuolo , domani alle 19, in conferenza stampa: "Abbiamo fatto quattro partite nella maniera giusta, da squadra aggressiva e ...

Spal : Semplici - fatto troppi errori : ANSA, - FIRENZE, 22 SET - Amareggiato e deluso, Leonardo Semplici, dopo il ko della sua Spal a Firenze: "Abbiamo affrontato una squadra in forma, e noi siamo partiti timorosi facendo errori che non ...