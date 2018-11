Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Chen Lijun si aggiudica il titolo nei -67 kg maschili. Mirko Zanni 6° nello strappo : La quarta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi in corso ad Ashgabat (Turkmenistan) si è aperta con la vittoria del cinese Chen Lijun nella categoria -67 kg maschile, ottenuta con un ampio margine rispetto alla concorrenza. Il 25enne asiatico è stato molto competitivo in entrambe le parti di gara, portando a casa un argento di strappo con 150 kg ed un oro di slancio con 182 kg concludendo con un grande vantaggio di nove ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 4 novembre. Tutti gli azzurri in gara : Oggi si disputerà la quarta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di pesistica olimpica in corso di svolgimento ad Ashgabat, in Turkmenistan. L’Italia torna in pedana per una “finale” dopo due giorni con Maria Grazia Alemanno nei -59 kg, in cui l’azzurra proverà ad ottenere un piazzamento di prestigio nell’appuntamento più importante della stagione, il primo evento valido ai fini della qualificazione olimpica a ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : la thailandese Sukanya Srisurat firma il record del mondo e conquista tre ori nei -55 kg! 24ma Lucrezia Magistris : La terza giornata di gare dei Campionati del mondo 2018 di Sollevamento pesi di Ashgabat (Turkmenistan) si è chiusa con una prestazione monumentale della thailandese Sukanya Srisurat nel gruppo A dei -55 kg femminili. La sollevatrice asiatica classe ’95 si è imposta con un netto margine in entrambe le specialità, firmando tre nuovi record del mondo standard di categoria e portando a casa tre medaglie d’oro meritatissime. Srisurat ha ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Eko Yuli Irawan strepitoso! L’iraniano realizza due record del mondo nei 61 kg : Eko Yuli Irawan. E’ lui il grande mattatore di giornata nei Mondiali di Sollevamento Pesi in corso ad Ashgabat (Turkmenistan), con l’indonesiano capace di trionfare nella categoria 61 kg, vincendo la gara di strappo con la misura di 143 kg, migliorando i 137 della prima prova e i 141 della seconda, andando così vicinissimo al record del mondo, sfuggito per appena un chilogrammo. Completano il podio i cinesi Fabin Li (142 kg) e Fulin ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : le thailandesi dominano nei -49 kg con Pramongkhol nel totale e nello slancio. Attardate le azzurre : La thailandese Chayuttra Pramongkhol si è laureata campionessa iridata nei -49 kg femminili in occasione della prima “finale” della terza giornata dei Mondiali 2018 di pesistica olimpica in corso di svolgimento ad Ashgabat, in Turkmenistan. La 23enne thailandese ha conquistato la medaglia d’oro di totale (209 kg) e di slancio (120), mentre è rimasta ai piedi del podio nello strappo con un quarto posto. La Thailandia si può ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 3 novembre. Tutti gli azzurri in gara : Dopo una giornata che ha regalato all’Italia la prima medaglia della rassegna iridata con il bronzo di Mirco Scarantino, i Mondiali 2018 di Sollevamento pesi in corso di svolgimento ad Ashgabat (Turkmenistan) continuano con una terza giornata in cui verranno assegnati altri tre titoli. L’unico azzurro in gara sarà Mirko Zanni, il quale va a caccia di uno storica conferma sul podio mondiale nel gruppo B dei 67 kg maschili, dopo aver ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : bronzo per Mirco Scarantino. L’azzurro : “Oggi si avvera un sogno meraviglioso” : Mirco Scarantino ha conquistato una pesantissima medaglia di bronzo ai Mondiali di Sollevamento pesi nella categoria -55 kg: l’azzurro ha chiuso quinto sia nello strappo che nello slancio, ma nella classifica combinata è riuscito a salire sul gradino più basso del podio iridato. Al sito federale ha dichiarato a caldo: “Un risultato che aspettavo da anni, oggi si avvera un sogno meraviglioso. Sono felicissimo perché ho avuto un buon ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Mirko Zanni a caccia dell’impresa nel gruppo B dei 67 kg - domani si assegnano tre titoli iridati : I Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi in corso di svolgimento ad Ashgabat (in Turkmenistan) proseguiranno domani con la terza giornata del programma, in cui si concluderanno le competizioni di tre categorie di peso e l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista con Mirko Zanni. Il 21enne nativo di Pordenone sarà impegnato nel gruppo B dei -67 kg per andare a caccia di uno storico bis dopo il bronzo di strappo ottenuto ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : MIRCO SCARANTINO BRONZO IRIDATO! L’azzurro conquista la prima medaglia della spedizione e riscatta la delusione di Anaheim : MIRCO SCARANTINO compie un’autentica impresa e conquista la medaglia di BRONZO di totale ai Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi nella categoria -55 kg. Il 23enne nativo di San Cataldo ha portato a termine una gara molto solida e pulita con cinque prove valide su sei, approfittando dei passi falsi del vietnamita Lai Gia Thanh e del nordcoreano Kwak Un Bom e sconfiggendo per un soffio il rivale spagnolo Josue Brachi Garcia ed il ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Thunya Sukcharoen fa incetta di medaglie nei 45 kg - Alessandra Pagliaro si ferma ai piedi del podio : Si assegnano le prime medaglie nei Mondiali 2018 di Sollevamento Pesi in corso ad Ashgabat (Turkmenistan), con la finale dei 45 kg femminili nel segno della thailandese Thunya Sukcharoen, che vince lo strappo sollevando 80 kg, confermando il titolo dello scorso anno, imponendosi poi anche nello slancio con 106 kg, per un totale di 186 kg. Il podio è identico per tutte e tre le specialità, con l’altra thailandese Chiraphan Nanthawong ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di venerdì 2 novembre. Tutti gli azzurri in gara : Domani si disputerà la seconda giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi di Ashgabat, in Turkmenistan, con l’assegnazione dei primi due titoli iridati del programma. Nel pomeriggio italiano andranno in scena i gruppi A delle categorie -45 kg femminile e -55 kg maschile, con Alessandra Pagliaro e Mirco Scarantino che si giocheranno un posto sul podio sia nel totale che nelle singole specialità di slancio e strappo. Saranno ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : l’Italia si gioca subito Alessandra Pagliaro e Mirco Scarantino per sbloccare il medagliere : Dopo una prima giornata in cui hanno gareggiato i primi atleti nei gruppi di seconda fascia, tra cui un eccezionale Sergio Massidda autore del record mondiale youth nei -55 kg, domani si comincia a fare sul serio ad Ashgabat (in Turkmenistan) con le prime due “finali” dei Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi, primo evento valido ai fini della qualificazione olimpica a Tokyo 2020. L’Italia si gioca subito due calibri ...