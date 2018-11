S’infrange il sogno di Bezzecchi | Jorge Martin campione vince a Sepang e conquista il

sportfair

: Venicemarathon: vince Gebre, il sogno di Kawauchi s'infrange in laguna alla maratona di Venezia - Runner's World It… - riccardopassad1 : Venicemarathon: vince Gebre, il sogno di Kawauchi s'infrange in laguna alla maratona di Venezia - Runner's World It… - TuttoMatera : Champions League, i match del mercoledì - Napoli, il sogno s'infrange sul più bello: il Psg di riacciuffa sul gong.… -

(Di domenica 4 novembre 2018)trionfa ae si aggiudica il titolo Mondiale di Moto3: niente da fare perin Malesia “Le jeux sont faits”: in Malesia si chiudono anche i campionati di Moto2 e Moto3. Prima della gara di Moto2, che ha visto trionfare Luca Marini, e aggiudicarsi il titolo didel mondo a Pecco Bagnaia, è andata in scena un’altra appassionante sfida, quella di Moto3, conin lotta per il titolo. Niente da fare, questa volta, per l’italiano, che deve rassegnarsi e vedere festeggiare il suo rivale spagnolo.è infatti stato protagonista di una gara impeccabile, al termine della quale ha potuto festeggiare sia per il successo al Gp della Malesia sia per ladel titolo Mondiale, grazie al quinto posto diche non è riuscito a mettere i bastoni tra le ruote al suo avversario. Bene gli italiani ...