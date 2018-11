Sindrome metabolica - diagnosi e trattamento : La prima definizione di Sindrome metabolica è stata data nel 1998, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Da allora, i criteri per la diagnosi e la stessa definizione, ha subito diverse variazioni. Oggi, la diagnosi di Sindrome metabolica non ha alcun elemento diretto con l’insulino-resistenza ma valuta, in contemporanea, diverse condizioni che possono condurre a gravi alterazioni fisiopatologiche del sistema cardio vascolare. ...