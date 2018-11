Sicilia | nubifragi e alluvioni lampo Vittime e dispersi | immagini drammatiche

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo avviso di Estofex : piogge torrenziali - grandine e tornado in Sicilia - nubifragi su Sardegna e Centro-Sud : Allerta Meteo – nuovo ciclone nel Mediterraneo in questo weekend ed Estofex lancia nuovi avvisi in merito. Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 per parti del Mediterraneo centro-meridionale principalmente per nubifragi. Livello di Allerta 2 anche per parti della Sicilia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, tornado e forti raffiche di vento. Livello 2 anche per l’Algeria nordorientale, principalmente per ...

Sicilia : forte maltempo anche nel week end - previsti nubifragi : Una circolazione depressionaria resterà attiva nei prossimi giorni fra il Nord-Africa e le Isole Maggiori, determinando l'afflusso di correnti instabili sulla Sicilia. L'Isola, già alle prese...

Maltempo : nubifragi ed esondazioni in Sicilia - danni e strade in tilt : Situazione difficile in Sicilia, soprattutto nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani. Tra Prizzi, Corleone e Palazzo Adriano, nel Palermitano, spiega la centrale operativa dei vigili del fuoco, è esondato un torrente. Sul posto squadre di pompieri per fare fronte agli allagamenti, con le strade trasformate in vie d'acqua. Provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della statale 189 "della Valle dei Platani", nel ...

Maltempo in Sicilia : nubifragi in atto - esondano i torrenti a Sciacca [VIDEO] : Violenti temporali in atto in Sicilia, nubifragio su Sciacca, vasti allagamenti ed esondazioni. Un esteso e incisivo flusso di aria mite proveniente dal cuore dell'Africa sta attraversando tutto il...

Meteo Sicilia : tornano i temporali - possibili nubifragi e disagi domani 1 Novembre : Giovedì 1 Novembre nuova intensa perturbazione verso la Sicilia Una moderata perturbazione sta interessando la Sicilia oggi, con precipitazioni concentrate in particolar modo sui settori...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Messina : allagamenti e alberi caduti - isolati abitanti in contrada di San Saba : Forte Maltempo con vento e pioggia battente dalla notte a Messina: si registrano allagamenti di strade, smottamenti e la caduta di alberi. L’assessore comunale alla Protezione civile Massimiliano Minutoli ha spiegato che “la situazione al momento è sotto controllo, i torrenti sono costantemente monitorati, si segnalano detriti nelle strade in prossimita’ dei torrenti ma niente di preoccupante”. Sul Viale Regina Margherita ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : numerose richieste di soccorso - decine di alberi abbattuti : Notte di Maltempo in Sicilia: a causa di un nubifragio che ha investito Palermo, sono state decine le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco. Molte le segnalazioni relative ad allagamenti e ad alberi caduti in vari punti della città, che hanno messo a rischio auto e automobilisti e impedito in alcuni casi la circolazione (nel quartiere di Cruillas, in via Lanza di Scalea, a Borgonuovo). Ieri un violento temporale ha colpito il ...

Nubifragi in Sicilia : situazione critica a Piazza Armerina. Domani scuole chiuse. : Come vi abbiamo raccontato in questo articolo di poco fa, ancora una volta forti temporali si sono abbattuti sulla Sicilia centro-orientale, causando danni e disagi nel pomeriggio fra le province di...

Ultim'ora : nuovi nubifragi in Sicilia - automobilisti bloccati sulla Catania-Gela : Come da previsione, le prime infiltrazioni di aria fresca legate al vortice depressionario proveniente dai Balcani stanno generando dell'instabilità anche sulla Sicilia. Localmente i fenomeni hanno...

Maltempo in Sicilia - nuovo violento nubifragio nel cuore dell’isola : fiume di fango sulla statale 417 Catania-Gela - detriti sulle auto [LIVE] : Il Maltempo torna a colpire le zone interne della Sicilia, in Provincia di Catania, già flagellate da una pesantissima alluvione nei giorni scorsi. Oggi pomeriggio un violento temporale ha colpito la zona di Mineo, Palagonia e Scordia provocando un’ondata di acqua e fango sulla strada statale 417 “di Caltagirone” Catania-Gela, dove i detriti hanno colpito le macchine in transito. Le vetture sono ferme sulla carreggiata. Il ...

Nubifragio in Sicilia - gente bloccata sui tetti delle abitazioni : Strade trasformate in veri e propri fiumi, più di 5 i voli dirottati verso mete diverse e circolazione totalmente bloccata: sono stati proprio questi i disagi causati dal Nubifragio che ha colpito Catania la notte scorsa. Secondo alcune fonti locali [VIDEO]molte autovetture sono state trascinante dalla forza dell’acqua ed alcune famiglie hanno dovuto rifugiarsi sui tetti delle abitazioni e delle auto. Decine le persone che sono rimaste bloccate ...

Nubifragio in Sicilia : gente sui tetti e strade invade da acqua : Ingenti danni provocati la scorsa notte dal Nubifragio che si è abbattuto in provincia di catania e Siracusa. gente sui tetti e strade come fiumi.

