Siamo come contadini in inverno

Brasile - come Siamo arrivati al fascismo di Bolsonaro : Prima domanda: che cos’è oggi, dopo il voto del 28 ottobre, la República Federativa do Brasil? Risposta: la República Federativa do Brasil è una democrazia con un fascista per presidente. Ed è per questo, inevitabilmente, una democrazia in pericolo, un potenziale (ed enorme) buco nero nel cuore d’un continente che, in un tristissimo autunno, sta vivendo l’agonia della lunga stagione democratica e progressista apertasi esattamente 35 anni fa, ...

"Siamo diventati come il Pd di Renzi" : Quando all'interno dello stesso movimento politico il lessico scoperchia la linea di demarcazione tra il "noi" e il "loro" è sintomo che si è andati ben oltre la semplice soglia della critica. La senatrice Paola Nugnes arriva quasi correndo alla buvette del Senato. Agita le mani "non voglio parlare, non voglio parlare". Ordina un caffè americano, come incurante del nervosismo che pervade gli austeri corridoi di Palazzo ...

Di Maio : "Siamo sotto attacco - stiamo uniti come la testuggine romana per il futuro del M5s e dell'Italia" : Il capo politico del M5s, dopo le aspre critiche per la resa sulla Tap, lancia un appello su Facebook alla base del movimento.

Mal d'autunno : come posSiamo affrontarlo per vivere meglio : E se amiamo lo sport, preferiamo una bella corsa o una passeggiata a ritmo sostenuto, piuttosto che rinchiuderci in palestra. A tavola scegliamo gli alimenti che favoriscono la produzione degli ...

Juventus - Agnelli congeda Marotta : “con Beppe Siamo cresciuti - ecco come divideremo le sue mansioni” : Nel corso dell’assemblea degli azionisti, il presidente della Juventus ha svelato come verranno redistribuite le mansioni di Marotta dopo il suo addio L’era Marotta alla Juventus è ufficialmente terminata, la Juventus riparte dunque senza il suo ex amministratore delegato. Comincia un nuovo percorso per il club bianconero, con il solito Andrea Agnelli nelle vesti di presidente. LaPresse/Daniele Badolato Il numero uno della ...

Il Pashutin post Cremona «Siamo come un puzzle» : Evgeny Pashutin, il coach della Red October, si gode la seconda vittoria di fila e i cori che i tifosi al seguito di Cantù al PalaRadi gli hanno tributato alla fine del match contro Cremona. Pashutin, ...

Gp Giappone - Dovizioso : 'Siamo partiti come immaginavo' : Così Andrea Dovizioso, parlando a Sky Sport. Il pilota italiano della Ducati ha fatto registrare il miglior tempo nelle prime libere del Gp del Giappone, sulla pista di Motegi. 'Lorenzo? Sono cose ...

Fico : 'M5s non può accettare condono e scudo fiscale. Noi non Siamo come la Lega' : Roberto Fico , presidente della Camera, è intervenuto a margine di un evento sulla sanità a Napoli, dove i giornalisti gli hanno chiesto della Manovra: 'Se rimane il condono, mi sembra ovvio che ci ...

Ancelotti e la crisi del calcio : "Come cultura e infrastrutture Siamo indietro anni luce" : Il tecnico del Napoli al Festival dello Sport: "Bisogna finirla con gli insulti: non si tratta di rivalità, ma di maleducazione. La rinascita deve partire anche da qui"

Dal 14 ottobre posSiamo provare Android Pie su Honor 10 : come accedere al programma beta : Stiamo vivendo indubbiamente un fine settimana ricco di novità per gli utenti che hanno già acquistato un Honor 10, o che in alternativa si apprestano a farlo a stretto giro. Per questi ultimi, infatti, ci sono nuove offerte davvero appetibili su GearBest, come del resto avrete già osservato attraverso il nostro articolo di venerdì scorso, mentre per chi ha già dato fiducia al produttore asiatico si sta aprendo ufficialmente una nuova fase. ...

"Lasciare l'euro si può e si deve Ecco come Siamo stati manipolati" : "Il governo Lega-M5s è espressione del desiderio del cambiamento degli italiani". Ne è convinta l'economista Ilaria Bifarini che in un'intervsita ad Affaritaliani.it spiega Segui su affaritaliani.it

MotoGp - Marc Marquez e quel paragone con Andrea Dovizioso : “Siamo come Schwantz e Rainey” : Il pilota della Honda ha paragonato il suo duello con Dovizioso a quello tra Schwantz e Rainey Un duello bellissimo, ricco di spettacolo e colpi di scena. Marquez e Dovizioso hanno regalato spettacolo in Thailandia, sorpassandosi a vicenda fino all’ultima curva, dove ad avere la meglio è stato lo spagnolo della Honda, avvicinatosi così al settimo titolo in carriera. AFP/LaPresse Un momento d’oro per il rider di Cervera, che non ...