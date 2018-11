Sesso | no squirting | no party Se l’ansia da prestazione supera il piacere

ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 novembre 2018) Loè il nuovo orgasmo. Avete presente quelle ricerche che ci deprimono con numeri da fame sulle donne che provano l’orgasmo? Dimenticatele, ormai sonote. Questo, ahinoi, non vuole dire che il problema non sussista più: semplicemente si è spostato su un terreno ancora più scivoloso, impervio e oscuro ai piaceri della carne. Se prima il maschio si sentiva soddisfatto e sazio del suo ego perché aveva fatto godere la sua (o altrui) donna, adesso c’è un altro risultato a tormentarlo. Appena finito il momento di, si sente in obbligo di chiedere: “Hai squirtato?”. Ora, per quanto noi, povere ancelle della consolazione, siamo diventate abili simulatrici di orgasmi e altri piaceri, qui è più difficile mentire. “Loè una fuoriuscita spontanea di liquido durante la stimolazione sessuale” mi spiega Ilaria Consolo, sessuologa, vice ...