Serie B | il Venezia insiste | battuta anche la Salernitana Pari e rissa in Crotone-Carpi

Serie B : Crotone-Carpi 1-1 - Venezia-Salernitana 1-0 : Nel pomeriggio di Serie B, un buon esordio per Massimo Oddo alla guida del Crotone, ma mescolato a tanti rimpianti. I calabresi partono subito forte all'Ezio Scida: al 22' si portano in vantaggio con ...

Basket femminile - 5a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio-Venezia vale il primato - Napoli ospita Torino : Super sfida nella quinta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Il Famila Schio attende la Reyer Venezia in un derby veneto che vale il primato in classifica. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno dopo quattro giornate e vogliono proseguire la loro striscia di imbattibilità. Per Schio c’è subito l’occasione per riscattare la brutta sconfitta in Eurolega contro Praga, mentre per Venezia è un test fondamentale per le proprie ...

Basket - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince a Pesaro e raggiunge Venezia. Grande vittoria di Cremona a Bologna : Sono due le squadre al comando a punteggio pieno dopo la quarta giornata della Serie A di Basket. Alla netta vittoria di Venezia contro Trento nell’anticipo, ha risposto il successo dell’Armani Exchange Milano contro la VL Pesaro per 97-82. Una partita sempre in controllo per la squadra di Simone Pianigiani, che aveva chiuso avanti di undici punti il primo quarto e poi ha amministrato il vantaggio. Diciannove punti di Mike James ed ...

Basket - Serie A1 femminile 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Venezia batte Napoli nel big match - primo acuto per il Geas : La quarta giornata di Serie A1 femminile restringe a due le formazioni al comando della classifica: Schio e Venezia. Se la prima ha facilmente espugnato il campo di Torino, la seconda ha saputo prevalere nella partita più importante della giornata, che l’ha opposta alla Dike Napoli. C’è anche il primo acuto del Geas Sesto San Giovanni, che nella sfida tra neo-promosse espugna Empoli. Andiamo però a vedere i risultati nel ...

Basket - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia e Avellino vincono in trasferta. Per Trento è crisi nera : Ben due anticipi nel sabato che apre la 4a giornata di Serie A di Basket. A Trento, nel remake della semifinale scudetto dello scorso anno, la Dolomiti Energia è incappata nella quarta sconfitta in quattro partite perdendo nettamente, 64-87, contro una Reyer Venezia sempre più in fiducia e a punteggio pieno in testa alla classifica. A Brescia la Germani subisce la rimonta di Avellino che espugna il PalaLeonessa in un finale tiratissimo con il ...

Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Venezia manda ko Trento e si gode la vetta della classifica in solitaria : Venezia super nel primo anticipo della quarta giornata del campionato italiano di Serie A di Basket maschile La quarta giornata del campionato italiano di Basket di Serie A maschile è iniziata con l’anticipo tra Trento e Venezia. Un match che ha visto la formazione della Reyer portarsi subito in vantaggio: il primo quarto di gioco è infatti terminato col punteggio di 18-26. I padroni di casa hanno cercato di raggiungere i propri ...

Serie B - Palermo-Venezia : 1-1. A Segre risponde Struna : La cura Zenga frutta un altro punto pesante al Venezia dopo quello contro il Verona. Anche se per i lagunari i rimpianti sono tanti. Al Barbera il Palermo, dopo essere rimasto in 10 per l'espulsione ...

Serie B - Palermo-Venezia 1-1 : Struna salva i siciliani allo scadere [FOTO] : 1/16 Davide Anastasi/LaPresse ...

Basket femminile - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia-Napoli sfida d’alta classifica - Schio va a Torino : Quarta giornata della Serie A1 di Basket femminile che presenta una super sfida d’alta classifica tra l’Umana Reyer Venezia e la Dike Basket Napoli. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno in classifica e chi vince si conferma in vetta. Venezia è reduce anche dalla vittoria in Eurocup contro le francesi del Nantes ed è stato un successo molto agevole per la squadra di Liberalotto, che non dovrebbe risentire delle fatiche in ...

Serie B Palermo-Venezia - probabili formazioni e live dalle 21. Dove vederla in tv : PALERMO - Alla caccia di una Serie di record che segnerebbero una accelerata clamorosa in questa Serie B delle incertezze. Nell'anticipo col Venezia , ore 21,, il Palermo di Roberto Stellone cerca la ...