Serie A2 Credem Banca | il Club Italia cede al tie-break contro la Materdomini

Serie A2 Credem Banca : il Club Italia supera Prata di Pordenone al tie-break : CRONACA: Per quanto riguarda le scelte iniziali, Monica Cresta ha schierato lo stesso sestetto sceso in campo sabato scorso contro Bergamo, composto da Salsi in palleggio, Gamba opposto, Cianciotta e ...

Volley – Serie A2 Credem Banca : il Club Italia a Prata di Pordenone per la 4ª giornata di campionato : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia ospite a Prata di Pordenone per il turno infrasettimanale Primo turno infrasettimanale della stagione per le squadre della Serie A2 Credem Banca. Il Club Italia Crai maschile, è in partenza oggi per la lunga trasferta in Friuli Venezia Giulia, dove giovedì 1 novembre alle ore 18.00 sarà ospite della neo-promossa Prata di Pordenone per la quarta giornata di campionato, per poi fare ritorno al Palazzetto ...