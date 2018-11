Serie A | le partite dell’undicesima giornata

Calendario Serie A - gli orari delle partite di oggi (domenica 4 novembre) : come guardarle in tv e in diretta live streaming. Il palinsesto completo : L’undicesima giornata della Serie A 2018-2019 si completerà oggi, domenica 4 novembre. Si aprirà con il consueto lunch match: alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Lazio e SPAL, mentre ci sarà un trittico di gare alle ore 15.00, con Chievo-Sassuolo, Parma-Frosinone e Sampdoria-Torino, alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Bologna ed Atalanta, infine alle ore 20.30 si giocherà Udinese-Milan. Di seguito il Calendario completo, il ...

Calendario 11a giornata Serie A : gli orari e come vedere le partite in tv su Sky e Dazn. Il programma completo : L’undicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il oggi e domenica. Si inizierà con l’anticipo di oggi alle ore 20.30 tra Napoli ed Empoli, poi si proseguirà con il solito trittico di anticipi di domani alle ore 15.00: l’Inter ospiterà il Genoa, mentre alle ore 18.00 la Roma andrà a giocare a Firenze, infine alle ore 20.30 il Cagliari farà visita alla Juventus. Domenica 4 si aprirà con il consueto lunch match: ...

Caos Ripescaggi Serie B - una squadra non ci sta e chiede il rinvio delle partite : “Al presidente Gabriele Gravina ricordiamo che martedì prossimo 6 novembre il Tar si pronuncerà sulla nostra richiesta di sospensiva degli incomprensibili dinieghi di Figc e Lega di B: per questo chiediamo di rinviare la gara contro il Pisa, (fissata a sorpresa dalla Serie C per domenica prossima 4 novembre), a dopo il pronunciamento del Tar. Poche ore di attesa, dopo che il nostro club aspetta di vedere applicati i propri diritti ...

Serie B diretta LIVE, risultati E classifica- Spettacolo nella cadetteria per il turno infrasettimanale. Rinviata causa maltempo Spezia-Benevento. Il Verona di Grosso, in trasferta contro l'Ascoli di Vivarini, cerca la seconda vittoria consecutiva. Stellone e il suo Palermo fanno visita al Carpi di Castori in penultima posizione. Il Cosenza affronta il Pescara in casa. Le partite sono visibili su DAZN. PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI

Maltempo : rinviate sei partite di Serie D : Savona-Lecco, Fezzanese-Bra, Lavagnese-Inveruno e Stresa-Sanremo sono state rinviate a data da destinarsi causa Maltempo. Tutte e quattro le gare, in programma questo pomeriggio, erano valide per la 7^ giornata del girone A di serie D. Non si sono giocate neanche Union Feltre-Cartigliano e Levico Terme-Campodarsego. L'articolo Maltempo: rinviate sei partite di serie D sembra essere il primo su Meteo Web.

Prossimo turno Serie A - 11ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (2-4 novembre) : L’undicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 2 ed il 4 novembre. Si inizierà con l’anticipo di venerdì 2 alle ore 20.30 tra Napoli ed Empoli, poi si proseguirà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 3 alle ore 15.00 l’Inter ospiterà il Genoa, mentre alle ore 18.00 la Roma andrà a giocare a Firenze, infine alle ore 20.30 il Cagliari farà visita alla Juventus. La domenica si aprirà con il consueto ...

