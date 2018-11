Sergio Mattarella e la Grande guerra «La lezione del 1918 | l' amor di patria non è

Giuseppe Conte risponde a Sergio Mattarella : 'Con l'Ue dialogo proficuo ma serve crescita' - tempesta in arrivo : Il governo risponde al Presidente della Repubblica, e i toni formali non nascondono la tensione che sta montando tra il governo e il Capo dello Stato. Sergio Mattarella aveva invitato l'esecutivo ad '...

Sergio Mattarella - ritratto di un presidente pop : Silente. Inerme. Lo presentavano come un Tavor politico. E invece dal Quirinale scala i social e surclassa i tweet del governo. Con l’ironia Come resistere al tempo dell'arroganza" I super poteri di Mattarella visti da Makkox (e da Grillo)"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Palazzo del Quirinale i rappresentanti del mondo della scienza e della ricerca oncologica : Lunedì 29 ottobre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , si è tenuta al Palazzo del Quirinale l’annuale cerimonia dedicata ad AIRC, appuntamento che inaugura simbolicamente “I Giorni della ricerca ”, iniziativa in programma dal 4 all’11 novembre per informare l’opinione pubblica sui progressi raggiunti nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e della cura del cancro e sostenere con le donazioni dei cittadini nuovi ...

Sergio Mattarella "risponde" ai 5 stelle : "Imprescindibili pluralismo e libertà di opinioni" : "L'irrobustimento delle voci espressive di identità e realtà rappresenta un servizio reso alla intera comunità della Repubblica: il pluralismo e la libertà delle opinioni sono condizioni imprescindibili per un Paese civile, come afferma la nostra Costituzione". Lo scrive Sergio Mattarella, in un messaggio al Sir, l'agenzia dei vescovi, in occasione dei trent'anni dalla fondazione.Il Presidente della Repubblica torna a ...