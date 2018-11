Sergio Mattarella celebra il 4 novembre | Distinguere amor di patria e nazionalismo

Italia 4 novembre - Sergio Mattarella : “L’amore per la patria non è estremismo nazionalista” : Alle celebrazioni per l'armistizio con l'Austria nella prima Guerra Mondiale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il valore della coesione tra gli Stati e della compatibilità con "l'amore per la patria". E aggiunge: "Nessuno Stato, da solo, può affrontare la nuova dimensione sempre più globale. Ne uscirebbe emarginato e perdente".Continua a leggere