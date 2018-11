Sepang Moto3 | Martin iridato | per lui vittoria e titolo

Moto3 - Sepang : Foggia e Vietti fuori gioco sul più bello : Una gara che poteva essere e non è stata. Così si può riassumere un Gran Premio della Malesia che non ha prodotto i risultati sperati per quanto concerne lo Sky Racing Team VR46 nella classe Moto3. ...

Classifica Mondiale Moto3 2018 : Jorge Martin è campione del mondo - Marco Bezzecchi in seconda piazza dopo il GP a Sepang : A Sepang il destino della minima cilindrata si è compiuto. Jorge Martin (Honda) è campione del mondo di Moto3. Lo spagnolo ha vinto il penultimo round iridato in Malesia e, approfittando del quinto posto di Marco Bezzecchi (KTM), ha concluso i giochi. Un successo meritato quello dell’iberico che gli permette così di affrontare l’ultimo round di Valencia in grande tranquillità. Un vero peccato per Bezzecchi, che comunque ha lottato ...

Moto3 - Sepang : Vietti 12° in qualifica - Foggia 16° : Performance di buon auspicio per entrambi al fine di migliorarsi ulteriormente nella gara in programma domani alle 5:00 italiane , diretta TV su Sky Sport MotoGP HD, . Vietti in quarta fila al terzo ...

Moto3 - Vietti e Foggia : 'Sepang pista sorprendente' : Pochi giri, ma sufficienti per farsi un'idea della pista. Complici le mutevoli condizioni meteorologiche, Celestino Vietti Ramus e Dennis Foggia hanno potuto compiere pochi giri per scoprire le ...

Sepang - Libere Moto2 : Bagnaia 4°. In Moto3 Arbolino davanti : Il più veloce della prima giornata di prove della Moto3 in Malesia è Tony Arbolino. Il pilota della Honda Snipers con il tempo di 2'14"227 precede di soli 10/1000 McPhee, Ktm, e di 20/1000 Aron Canet, ...