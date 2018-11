' Sei mia | se scappi ti ammazzo' Sequestra e riduce in fin di vita la compagna che lo

Caspita! Sei la mia segretaria. I messaggi Whatsapp tra Lanzalone e la sindaca Raggi : "Caspita: praticamente mi fai da segretaria! Che onore!". Così in un messaggio Whatsapp nel maggio del 2017 l'ex presidente di Acea sotto la giunta Raggi si rivolgeva alla sindaca di Roma. Lo scambio per messaggi avveniva durante la d'acqua durata per tutta l'estate scorsa, un periodo di siccità che ha rischiato di compromettere in modo definitivo dal punto di vista ambientale il lago di Bracciano. "Ti chiederei di darmi un paio di date per ...

Grande Fratello Vip 2018 - Fabrizio Corona chiede scusa a Silvia Provvedi : «Ti voglio nella mia vita». E lei : «Sei andato a fare il ... : Al Grande Fratello Vip 2018 è il momento dell'incontro tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi . Corona è entrato e subito è andato in cortile a fumare una sigaretta trascinando con sé la ragazza delle ...

Eva Grimaldi a Vieni da Me : ‘La mia storia d’amore con Sean Penn è durata Sei mesi’ : Eva Grimaldi (attualmente felice e innamorata di Imma Battaglia), ospite venerdì 12 ottobre a Vieni da Me su Rai1, ha raccontato a Caterina Balivo del suo incontro e della storia d’amore con l’attore Sean Penn (famoso oltre che per la sua bravura sul set anche per le sue plurime conquiste, da Robin Wright ad Amber Heard). Arriva Eva Grimaldi a Pechino Express, la rete si scatena ...

Premio Liedholm - Leonardo : "Sei anni con Galliani. La mia vera università" : Quella di aver ricoperto diversi ruoli rappresenta una ricchezza per capire i limiti di ciascuno nel mondo del calcio: giocatori e allenatori vincono le partite, i dirigenti i campionati. La società ...

Amaurys Perez confessa : 'mia moglie Angela Rende ha avuto Sei aborti' : Ex stella della nazionale italiana di pallavolo, ormai volto tv dopo aver partecipato a reality come L'Isola dei Famosi e Pechino Express, nonché a show come Ballando con le Stelle, Amaurys Perez è tornato sul piccolo schermo grazie a Caterina Balivo.Il 42enne cubano, naturalizzato italiano, è stato ospite del programma Rai Vieni da Me, insieme alla moglie Angela Rende, ed è qui che i due hanno confidato verità mai concesse. Prima di ...

“Sei mia” di Eleonora De Nardis - la presentazione martedì 9 ottobre : Continuano gli appuntamenti con il libro Sei mia. Un amore violento di Eleonora de Nardis, il romanzo che racconta, sotto forma di diario, la storia di Elisabetta, vittima silenziosa di un rapporto malato con un uomo ogni giorno più violento. Un libro che può aiutare tutti noi a capire le ragioni che così spesso portano le donne ad aspettare anni e anni prima di denunciare, rimanendo prigioniere della loro casa. Per approfondire al meglio il ...

I 25 muSei premiati dagli utenti di Tripadvisor : I musei più belli secondo gli utenti di TripadvisorI musei più belli secondo gli utenti di TripadvisorI musei più belli secondo gli utenti di TripadvisorI musei più belli secondo gli utenti di TripadvisorI musei più belli secondo gli utenti di TripadvisorI musei più belli secondo gli utenti di TripadvisorI musei più belli secondo gli utenti di TripadvisorI musei più belli secondo gli utenti di TripadvisorI musei più belli secondo gli utenti di ...

Emma Marrone - dedica toccante per il padre : “Sei il viaggio più bello della mia vita” : Emma Marrone commuove i follower con un messaggio toccante per il padre. La cantante salentina da sempre è molto legata alla sua famiglia e ha un rapporto bellissimo con Rosario, il suo papà, che le ha trasmesso l’amore per la musica. Ancora oggi i due collaborano insieme e spesso l’uomo segue Emma nei suoi tour in giro per il mondo. La Marrone arriva da una famiglia semplice e molto unita, i suoi genitori l’hanno sempre ...

“Quanto Sei basso” - Miazga deride Lainez con un gesto sprezzante : lite furibonda in USA-Messico [VIDEO] : Il difensore degli Stati Uniti schernisce il suo avversario molto più basso, ne nasce un furibondo parapiglia sedato a fatica dal direttore di gara Una differenza d’altezza non indifferente, diventata il motivo di un parapiglia che ha caratterizzato il secondo tempo dell’amichevole tra Usa e Messico. I protagonisti sono stati Miazga e Lainez, venuti a contatto dopo un fallo commesso dal messicano nei confronti ...

"Se Sei la mia principessa ed eri al Milano Rock Festival - ti prego contattami" : Dopo un vivace confronto in redazione abbiamo deciso di pubblicare questo appello, perché l'Amore è il sentimento che muove il mondo ed è giusto che abbia spazio. Quindi alla ragazza alta circa 1,70, ...

Alessandro Baricco 'La mia Procida - isola autentica dove Sei sempre un po straniero' : "Procida è un'isola dal mood strano, qui si incontrano caos e distacco dal resto del mondo. Non smetti mai di capirla". Alessandro Baricco parla da Procida. Una casa nascosta sul promontorio di Santa ...