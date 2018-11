Sci | la vittoria di Elena Fanchini | ' Ho sconfitto il tumore'

MotoGp - Valentino Rossi getta via la vittoria a Sepang : la Scivolata in curva 1 costa carissima al Dottore [VIDEO] : In testa dall’inizio alla fine, Valentino Rossi spreca l’occasione di tornare alla vittoria scivolando in curva 1 a pochi giri dalla fine Una vittoria gettata via, un successo che svanisce a pochissimi giri dalla fine, dopo una gara dominata fin dalla partenza. Valentino Rossi non riesce a tagliare per primo il traguardo, rovinando la propria prestazione con un errore in curva 1 che cancella i sogni di gloria del Dottore, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 Novembre) : Golden State prosegue la striScia vincente - Gallinari e i Clippers tornano alla vittoria : Otto partite nella notte NBA. Non si ferma la striscia vincente dei Golden State Warriors, arrivati alla loro settima vittoria consecutiva dopo aver sconfitto per 116-99 i Minnesota Timberwolves. Decisivo l’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 33-12 in favore dei campioni in carica. Doppia doppia per Kevin Durant, autore di 33 punti e 13 rimbalzi, ma ottima gara anche per gli “Splash Brothers” con Steph Curry che chiude con ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Steph Curry e Kevin Durant traScinano Golden State - vittoria anche per i Clippers di Gallinari : Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2018 : LA RINASciTA di Odette Giuffrida! Vittoria sensazionale - battuta in finale la fuoriclasse Kelmendi! : Odette Giuffrida ha compiuto un’autentica impresa ed ha vinto la medaglia d’oro nel Grand Slam di Abu Dhabi! Nella prima giornata della rassegna l’Italia ha schierato la sua unica rappresentante nei -52 kg femminili: la medaglia d’argento olimpica in carica Odette Giuffrida. La Judoka italiana, reduce da un periodo post-Rio tormentato da una lunga serie di infortuni e dalla deludente eliminazione al primo turno dei ...

Si accaScia al suolo durante l’ora l’ora di ginnastica - Vittoria muore a 14 anni : Dramma a scuola: Vittoria si è sentita male durante la lezione, sotto gli occhi attoniti dei compagni di classe e del professore di educazione fisica, ed è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. All’improvviso, come riporta il Corriere della Sera, poco dopo le 12,30 di venerdì 26 ottobre 2018, la studentessa, colpita da arresto cardiaco, si è accasciata al suolo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte del personale ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : Federica Brignone splendida seconda in gigante! Vittoria per Tessa Worley : Federica Brignone apre la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 con un importantissimo podio nel gigante femminile di Soelden (Austria). L’azzurra ha chiuso al secondo posto alle spalle della francese Tessa Worley, mentre il podio è stato completato dall’americana Mikaela Shiffrin. Quarta la tedesca Viktoria Rebensburg. In testa al termine della prima frazione, l’azzurra ha provato in tutti i modi a conquistare ...

LIVE Sci alpino - Coppa del Mondo Sölden 2018 : seconda manche dalle 13.00. Federica Brignone in lotta per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del gigante di Sölden. Dopo la prima prova in testa c’è Federica Brignone, che va a caccia della vittoria. Ottima prova dell’azzurra, che non ha commesso errori ed è stata perfetta soprattutto nel piano finale. In lotta per il successo ci sono comunque almeno quattro atlete: infatti in seconda posizione c’è la tedesca Viktoria Rebensburg (+0.24), poi la francese ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Sölden 2018 : Federica Brignone è in testa dopo la prima manche! E’ lotta a quattro per la vittoria - out Marta Bassino : Federica Brignone guida la classifica dopo la prima manche del gigante femminile di Sölden. Si apre, dunque, al meglio la Coppa del Mondo per l’Italia, con la valdostana che può già andare a caccia della prima vittoria stagionale. Brignone è stata molto pulita, non ha commesso errori su un tracciato tortuoso, nonostante la partenza abbassata per la scarsa visibilità. Federica ha fatto la differenza soprattutto sul finire del muro, ...

Risultati Nba – Durant traScina Golden State verso la vittoria - bene Gallinari : vittoria facile dei Golden State Warriors nella notte, bene Gallinari, Rockets ko senza Harden: tutti i Risultati delle partite Nba Sette, le partite di Nba andate in scena nella notte italiana: splendida vittoria dei Golden State Warriors, che mandano al tappeto i New York Knick col punteggio di 100-128. I campioni in carica sono stati trascinati da un immenso Durant, a referto con ben 41 punti, ben supportato dai 29 di Steph Curry. In ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i favoriti per la vittoria nella classifica di gigante. Sarà ancora Marcel Hirscher contro tutti : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019 è pronta per l’esordio ufficiale di Soelden e, come sempre, il programma prenderà il via con lo slalom gigante maschile e femminile sul ghiacciaio del Rettenbach. Sarà la prima occasione per gli atleti di cimentarsi nella prova più tecnica e affascinante del panorama del circo bianco. In totale saranno nove i giganti in programma in questa annata, ma il favorito per vincere la Coppa di specialità non ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : le favorite per la vittoria nella classifica di gigante : Sabato scatta la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Il classico appuntamento di Soelden darà il via alla stagione del gigante femminile, una specialità nella quale ci sarà una battaglia infinita tutto l’anno tra tantissime atlete. Sono numerose le sciatrici che puntano a conquistare la coppetta di gigante, che lo scorso anno finì nelle mani di Viktoria Rebensburg. La tedesca ha sicuramente l’obiettivo di centrare un bis ...