Sci freestyle | Coppa del Mondo Big Air 2019 | grave infortunio di Lastei a Modena

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2019 : che spettacolo a Modena Skipass. Silvia Bertagna per l’impresa : Modena è pronta per ospitare la Coppa del Mondo di Big Air, disciplina di sci freestyle che farà tappa nella città emiliana per un imperdibile spettacolo all’interno della Fiera Skipass. Domenica 4 novembre, con qualifiche e finali nella stessa giornata sulla rampa più grande mai montata nel nostro Paese (46 metri di altezza e 130 metri di lunghezza), i migliori atleti di questo sport si daranno battaglia per la conquista di una vittoria ...

Truman è il nuovo album di Shade in uScita a novembre : l’annuncio con un freestyle (video) : Si intitola Truman il nuovo album di Shade atteso per il 16 novembre con Warner Music. Il titolo deriva da un gioco di parole ed è composto da due parole inglesi: True (vero) e Man (uomo), è però volutamente ripreso dal celebre film con Jim Carrey “THE Truman SHOW". Con il nuovo disco di inediti, Shade vuole discostarsi da una realtà fatta di lusso, sfarzo, ostentazione, in cui amicizie e sorrisi durano il tempo di una Instagram stories ...

Sci freestyle - Silvia Bertagna : “Che gioia la vittoria in Coppa del Mondo - peccato l’assenza alle Olimpiadi. E per la prossima stagione…” : Silvia Bertagna è la punta di diamante dell’Italia nello sci freestyle ed è anche la detentrice della Coppa del Mondo di Big Air, impresa mai riuscita in precedenza a un’atleta azzurra. La quasi 32enne (spegnerà le candeline il 30 novembre) si appresta a iniziare a ritmo pieno la stagione invernale (ha già gareggiato durante la nostra estate) e si è raccontata in un’intervista esclusiva rilasciata a OA Sport. Nella ...

Sci freestyle - Ralph Welponer si è infortunato : stagione finita prima di cominciare : Inizia male la stagione dell’Italia impegnata nello sci freestyle. Ralph Welponer, infatti, mentre si stava allenando con la squadra di slopestyle sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio, si è procurato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. L’infortunio per il 21enne di Ortisei, che avrebbe dovuto partecipare alla prossima Coppa del Mondo, si è rivelato subito importante, oggi si sottoporrà a un’operazione ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2018-2019 : Silvia Bertagna quarta a Cardrona - vincono Gaskell e Ragettli : A Cardrona (Nuova Zelanda) è iniziata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Big Air, disciplina di sci freestyle. Soltanto cinque atlete in gara nella prova femminile, Silva Bertagna ha concluso al quarto posto (31.40). La detentrice della Sfera di Cristallo si è limitata a disputare la prima heat poi non è scesa nelle due successive e così ha preceduto soltanto la canadese Dara Howell (21.20). L’altra canadese Elena Gaskell ha trionfato: grande ...