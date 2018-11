Sbranato vivo da due pitbull mentre raccoglie verdura | 62enne muore a San Ferdinando di

Sbranato vivo da due pitbul mentre raccoglie verdura - 62enne muore a San Ferdinando di Puglia : La vittima si chiamava Giovanni Camasso ed è morto dopo due giorni di agonia in ospedale. La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia. Il figlio chiede giustizia: "Morire così è inaccettabile" Sbranato vivo da due pitbull inferociti. Che lo hanno assalito e ucciso a morsi. La vittima è un uomo di 62 anni, era scampato per miracolo alla morte in un incidente stradale, il suo debito con la sorte lo ha pagato in una ...