Sbranato vivo da due pitbul mentre raccoglie verdura | 62enne muore a San Ferdinando di

(Di domenica 4 novembre 2018) La vittima si chiamava Giovanni Camasso ed è morto dopo due giorni di agonia in ospedale. La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia. Il figlio chiede giustizia: "Morire così è inaccettabile"da duel inferociti. Che lo hanno assalito e ucciso a morsi. La vittima è un uomo di 62 anni, era scampato per miracolo alla morte in un incidente stradale, il suo debito con la sorte lo ha pagato in una stradina di campagna alla periferia di Sandi Puglia. Prima ricoverato all'ospedale di Cerignola, poi trasferito al policlinico di Bari dove il suo cuore ha cessato di battere dopo due giorni di atroci sofferenze.Si chiamava Giovanni Camasso, invalido, gli piacevare verdure in campagna. Lo ha fatto anche quel giorno, sceso da largo San Cassano e diretto in alcuni terreni. I cani erano liberi, lo hanno aggredito e non gli hanno ...