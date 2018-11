Sandro Ciotti | 90 anni fa nasceva una voce indimenticabile

ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 novembre 2018) “Quella che ho faticosamente cercato di concludere è stata la mia ultima radiocronaca. Un grazie a tutti gli ascoltatori, mi mancheranno”. Era il 12 maggio 1996 echiese dieci secondi di tempo (e dieci esatti furono) ad Alfredo Provenzali che reggeva lo “studio” di Tutto il calcio minuto per minuto, per congedarsi dalle radiocronache Rai con una frase asciutta, piena di modestia e rigore al termine di Cagliari-Parma. L’ultima partita di una carriera lunghissima. Non è stata una carriera qualunque quella di, che ricordiamo in questi giorni perché il 4 novembre avrebbe compiuto 90. Novanta come i minuti delle tante, tantissime partite di calcio raccontate al microfono, pare siano state oltre 2400, cui si affiancano 40 Festival di Sanremo, 14 Olimpiadi, 15 Giri d’Italia, 9 Tour de France. La musica oltre che lo sport sono stati il filo conduttore del suo ...