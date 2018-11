Sampdoria-Torino | ‘indizio’ per la panchina | ecco l’allenatore in tribuna

calcioweb.eu

: Terminata la sfida di Marassi: Sampdoria-Torino 1-4 #SFT - TorinoFC_1906 : Terminata la sfida di Marassi: Sampdoria-Torino 1-4 #SFT - SerieA : Vantaggio Torino! Belotti ritrova il gol! Sampdoria 0?? - 1?? Torino #SampTorino #SerieATIM - SerieA : Al Marassi, la Sampdoria tenterà di ottenere i 3 punti contro il Torino, reduce dal buon pareggio contro la Fiorent… -

(Di domenica 4 novembre 2018) E' andata in scena una giornata importante valido per il campionato di Serie A, si sono affrontate, partita scoppiettante e netto successo da parte della squadra di Walter Mazzarri, torna protagonista il Gallo Belotti, autore di una grande doppietta, si conferma in fase realizzativa anche Iago Falque mentre per i padroni di casa inutile la rete di Fabio Quagliarella. Nel frattempo importanti indicazioni per lae che possono riguardare la prossima stagione, inera presente infatti l'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa, il portoghese potrebbe rappresentare una soluzione importante soprattutto per i blucerchiati con Giampaolo che sembra indirizzato ad andare via nella prossima stagione.