Sampdoria-Torino 1-4 | granata padroni a Marassi | doppietta di Belotti e gol di Iago

Serie A - vittorie esterne per Torino e Sassuolo contro Sampdoria e Chievo : Dopo le vittorie di Napoli , Inter e Juventus tra venerdì e sabato e dopo il pareggio tra Fiorentina e Roma l'undicesima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 con il match tra la Lazio di ...

Sampdoria-Torino 1-4 FINALE : LA CRONACA DEL MATCH Secondo tempo 94' Finisce al Ferraris. Sampdoria-Torino 1-4 90' 4 minuti di recupero 86' Il pubblico blucerchiato regala applausi per Soriano e fischi per Zaza 84' ultimo cambio ...

Sampdoria-Torino 1-4 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Sampdoria-Torino – Brusco stop interno dei blucerchiati, annientati da un Belotti in versione ciclone. De Silvestri e Iago promossi; difesa genovese sconnessa. Sampdoria (4-3-1-2): Audero 5; Bereszynski 5.5, Tonelli 5.5, Andersen 5, Murru 5; Barreto 6, Ekdal 5, Praet 5.5; Saponara 5 (53′ Defrel 5.5); Caprari 5.5 (79′ Kownacki sv), Quagliarella 5.5. All. Giampaolo Torino (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 6.5, ...

Sampdoria-Torino 1-4. Gol di Belotti - 2 - - Iago Falque - Izzo e Quagliarella : Il Torino vince e convince. A Genova, contro la Sampdoria, la squadra di Mazzarri centra la seconda vittoria esterna stagionale, per 4-1, dopo il successo sul campo del Chievo. Merito anche di un ...

Sampdoria-Torino 1-4 LIVE : LA CRONACA DEL MATCH Secondo tempo 78' GOL TORINO: IZZO. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo segna anche Izzo 71' Maitè ha spazio, il suo cross è preciso, Belotti al volo, la conlcusione è forte e ...

Highlights Serie A Sampdoria-Torino 1-4. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Sampdoria-Torino 1-4, la cronaca– Anche il Torino si unisce alle goleade che hanno caratterizzato questa undicesima giornata di campionato. Dopo le manite di Inter e Napoli, il tris della Juve e il poker della Lazio, i granata rifilano 4 gol a Marassi alla Sampdoria, confermando l’ottimo momento di forma e lanciandosi in classifica. Sesto risultato […] L'articolo Highlights Serie A Sampdoria-Torino 1-4. Video Gol, pagelle e ...

Sampdoria-Torino - Belotti in gol porta in vantaggio i granata tra le “polemiche” [VIDEO] : Sampdoria-Torino, Belotti ha portato in vantaggio i suoi grazie ad un colpo di testa preciso, nulla ha potuto Audero Sampdoria-Torino, Belotti ha sbloccato l’incontro con una zuccata che ha superato Audero per l’1-0. Una bella azione dei granata, sviluppatasi sulla corsia di destra da dove è arrivato un cross perfetto per il Gallo che non si è fatto pregare e di testa ha insaccato. Polemiche da parte dei doriani che hanno ...

Sampdoria-Torino - le formazioni ufficiali : Sampdoria-Torino, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Sampdoria e Torino in un match scoppiettante e pronto a regalare spettacolo, di fronte due squadre alla ricerca di punti per la classifica. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Sampdoria-Torino, le formazioni ufficiali SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, ...

Serie A : Sampdoria Torino - sapore d'Europa : In campo alle 15 Sampdoria-Torino, Parma-Frosinone e Chievo-Sassuolo , RISULTATI , Aria d'Europa al Ferraris per la sfida tra Sampdoria e Torino. "Alzo l'asticella? Si, ma c'è differenza tra noi e ...