: Parma, decine di posti vuoti negli Sprar ma i migranti restano in strada: “Effetto del dl Salvini” - fattoquotidiano : Parma, decine di posti vuoti negli Sprar ma i migranti restano in strada: “Effetto del dl Salvini” - Cyber_Feed : • Cyber News • #Salvini su posti disastro nel Bellunese - TelevideoRai101 : Salvini su posti disastro nel Bellunese -

Matteo, vicepremier e ministro dell' Interno è suidella terribile tragedia causata dal maltempo in Veneto e soprattutto nel. Accompagnato dal presidente del Veneto, Luca Zaia,ha detto:"Ho preferito rinunciare a qualche corona per il 4 novembre e venire qui.Pomeriggio a Terracina, cittadina devastata anche questa dal maltempo. "Non ho trovato gente rassegnata che aspetta che provveda lo Stato o la sorte.Non porto solo solidarietà,ma penso che 250 milioni di euro siano pronti per località colpite"(Di domenica 4 novembre 2018)