Salvini | servono 40 miliardi per l' Italia Stop tasse per i cittadini colpiti

Maltempo - Salvini : “Servono 40 miliardi per mettere in sicurezza il territorio. Letterine dall’Europa? In archivio” : “Per mettere in sicurezza il territorio nazionale servono 40 miliardi di euro. Mi impegno di raccogliere e spendere con l’auspicio che non arrivino Letterine di contestazione da Bruxelles perché spendiamo troppo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi a Belluno dove ha sorvolato le zone colpite dal Maltempo eccezionale dei giorni scorsi. “La letterina dall’Europa arrivata nei giorni scorsi finisce in ...

Bonino attacca Salvini : 'Fa tutto lui - altri ministri non servono' : Emma Bonino non è un'estimatrice del Governo Conte, né di Matteo Salvini. Non è la prima volta che la senatrice sceglie di commentare con ironia quelle che sono le vicende dell'esecutivo attualmente in carica. Stavolta pone l'accento sull'interesse che il leader della Lega mostra nei confronti di qualsiasi argomento, quasi a invadere le aree di competenza degli altri ministri. [VIDEO] La Bonino dice che la Costituzione è rispettata solo in ...

Migranti - Salvini all'Hotel House di Porto Recanati : 'Servono le ruspe - va abbattuto' : Matteo Salvini torna a evocare le ruspe. Questa volta contro l'Hotel House di Porto Recanati, in provincia di Macerata. 'Va abbattuto, l'unica soluzione è quella radicale', ha detto il ministro dell'...

Emergenza migranti - Salvini contro tutti : «Non ci servono nuovi schiavi» : Il vicepremier a Vienna attacca l’omologo lussemburghese che replica: noi vi abbiamo accolto. A Lampedusa 184 tunisini arrivano con 7 barchini: li spediremo indietro. Scontro con Malta

Migranti e olio - tensione tra Italia e Tunisia. Salvini : "Servono più rimpatri" : Prima l'attacco del M5s all'import di extra vergine a dazi zero. Poi la richiesta del Viminale. Che non trova consensi...

