Salvini | danni da ambientalismo salotto

Danni maltempo - Salvini annuncia : “Dal governo 200 milioni di euro per gli aiuti” : "Vedendo la devastazione a Belluno, la montagna senza più alberi, mi si stringe il cuore" ha scritto il vicepremier annunciando la sua visita per domenica sul posto insieme al governatore del veneto Zaia. "Stiamo già cercando (e trovando) i primi 200 milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite da questi disastri, dal Veneto alla Sicilia" ha assicurato il Ministro.Continua a leggere