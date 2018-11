Salvini | autonomia Veneto presto in Cdm

Elezioni Trentino Alto Adige - pensate davvero che Salvini tutelerà la nostra autonomia? : Dunque i giochi si sono chiusi qui in Trentino Alto Adige. Per quanto riguarda i nostri cugini Altoatesini (io sono Trentino), in realtà non cambia molto la situazione, poiché la SVP mantiene il “pacchetto di controllo” del Consiglio provinciale di Bolzano, con ben 15 seggi su 35, quindi pur dovendo dialogare con altri per formare il futuro governo provinciale, non avrà problemi nel mantenere la gestione del Sudtirol, come ormai tradizione ...