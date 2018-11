Salvini attacca Juncker sul 4 novembre | Festa fascista solo per chi beve

Chef Rubio attacca (ancora) Salvini : "Tra una ca... e l'altra parlate dei disagi degli italiani" : Il maltempo sta mettendo in ginocchio tutta Italia, da Nord a Sud. Ieri, una turista tedesca è stata uccisa da un fulmine e pochi giorni fa altre cinque persone hanno perso la vita a causa delle alluvioni e delle cadute di alberi. Un caos che sta piegando il Belpaese. E mentre sono in corso le operazioni della protezione civile, arriva puntuale come un orologio svizzero la critica di Chef Rubio. A chi? A Matteo Salvini. E questa volta anche al ...

Diciotti - Salvini attacca Patronaggio : ‘Perché ha indagato?’ : La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], per il caso della nave Diciotti. La notizia è stata battuta oggi, giovedì 1 novembre, da tutti i mezzi di informazione non appena Salvini stesso ha aperto e letto in diretta Facebook la lettera con cui i pm etnei gli davano la buona notizia. La vicenda, come noto a tutti, è quella della nave Diciotti della Marina ...

Salvini attacca Renzi : 'Gli italiani non sono scemi - che hai fatto in 6 anni di Governo?' : Matteo Salvini sceglie ancora una volta una diretta su Facebook per veicolare il suo pensiero. Un intervento che ha in oggetto l'attribuzione della massima vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, alle vittime e ai tanti uomini dello Stato, in particolare i Vigili del Fuoco, che si stanno spendendo ai fini della sicurezza nazionale, ma non solo. C'è spazio per sottolineare che la sua presenza in Qatar gli ha permesso di prendere contatto ...

Desirée - Boldrini attacca : "Salvini fa uno show..." : Il caso della morte di Desirée Mariottini a Roma ha scatenato polemiche feroci sul fronte della sicurezza. Il ministro degli Interni, Matteo Salvini , ha assicurato il pugno di ferro contro i ...

Caso Denisee - Orfini attacca : "Prefetto inadeguato - Salvini agisca di conseguenza" : "Leggo la replica della Prefettura ai documenti pubblicati dall'HuffPost e resto senza parole: sicuramente a San Lorenzo c'è un contesto di degrado, soprattutto in quell'area, ma proprio per questo la Prefettura avrebbe dovuto ascoltare le richieste di intervento del Municipio". Lo scrive in una nota Matteo Orfini, Deputato e Presidente del Partito Democratico.Orfini continua: "E invece c'è stata una sottovalutazione drammatica che ...

Desirée - Roberto Fico attacca Matteo Salvini : 'Non ci vogliono ruspe - ma amore'. L'ultimo affronto : 'La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire tutto il resto della comunità solidale e un'economia sana e forte - ha detto in Campidoglio -. Anche nei momenti difficili non ci vogliono ...

La sfida tra Di Maio e Salvini a chi attacca di più l'Europa : Perché l’Italia sfida l’Unione europea? Madrid, 26 ott 08:33 - (Agenzia Nova) - Le ultime settimane sono state contrassegnate dalle crescenti tensioni fra l’Italia e le autorità della Comunità europea, a causa del bilancio per il 2019 e l'obiettivo di deficit del governo gialloverde. Lo scrive il qu

CLAVIERE - VIMINALE : 'POSTO DI POLIZIA FISSO A PRESIDIO CONFINE'/ Migranti - Salvini attacca Macron : Salvini denuncia la Francia: 'a CLAVIERE respinge i Migranti anche minorenni al confine, è illegale'. Ultime notizie, Ministro vs Parigi.

CLAVIERE - VIMINALE : "POSTO DI POLIZIA FISSO A PRESIDIO CONFINE"/ Migranti - Salvini attacca Macron : Il caso CLAVIERE: Salvini denuncia, "la Francia respinge i Migranti anche minorenni al confine, è illegale". Ultime notizie, Ministro vs Parigi: "diritti? No lezioni all'Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 21:22:00 GMT)

L'Ue boccia la manovra : «Nuova bozza entro 3 settimane». Salvini : Bruxelles attacca un popolo : La Commissione europea, come previsto, ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a...

L'Ue boccia la manovra : «Nuova bozza entro 3 settimane». Salvini : Bruxelles attacca un popolo : La Commissione europea, come previsto, ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a...

Manovra - bocciatura Ue : "Nuova bozza in 3 settimane"/ Ultime notizie - Salvini : "Bruxelles attacca un popolo" : Manovra Economica 2019: Ue boccia l'Italia, ecco cosa succede dopo la decisione della Commissione. Ultime notizie, Europa contro Governo Conte: Salvini-Di Maio, "andiamo avanti"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:25:00 GMT)

L'Ue boccia la manovra : «Nuova bozza in 3 settimane». Salvini : Bruxelles attacca un popolo : La Commissione europea, come previsto, ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a...

L'Ue boccia la manovra : «Nuova bozza in 3 settimane». Salvini : Bruxelles attacca un popolo : La Commissione europea, come previsto, ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a...