ilfattoquotidiano

: Ultim'ora: fa esplodere l'appartamento e uccide la #convivente, l'uomo è stato arrestato per #omicidio volontario p… - rtl1025 : Ultim'ora: fa esplodere l'appartamento e uccide la #convivente, l'uomo è stato arrestato per #omicidio volontario p… - MediasetTgcom24 : Salerno, fa esplodere l'appartamento e uccide la convivente #Salerno - fattoquotidiano : Salerno, uccide la compagna facendo esplodere l’appartamento con due taniche di benzina: arrestato 48enne -

(Di domenica 4 novembre 2018) Ha fattoil suo appartamento, appiccando il fuoco dopo aver versato a terra duedi. Così un uomo di 48 anni di Sala Consilina, in provincia id, ha ucciso la propria convivente, una 32enne di origini rumene. La donna, rimasta in un primo momento gravemente ferita, è morta, dopo ore di agonia all’ospedale Cardarelli di Napoli, a causa delle ustioni gravissime riportate su tutto il corpo. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio, all’interno di un’abitazione nella zona periferica di Vallo di Diano. Il compagno della vittima è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario premeditato. Nell’esplosione anche il 48enne è rimasto ferito ed è stato quindi ricoverato all’ospedale di Polla, ma non è grave. Illesi invece i tre figli della donna che al momento dell’esplosione giocavano nel piazzale di fronte ...