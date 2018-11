RW-Lion | DC Comics | Batman voll 1 - 2 | la videorecensione

LUCCA COMICS & GAMES 2018 - Fabio Guag Lion e scrittore : In termini di scrittura, dall'high concept in stile "Mine" ad una saga di romanzi ci passa un mondo. Come si riesce a rimbalzare tra forme così differenti? Cercando di non anteporsi al medium. E' ...

Lucca Comics & Games sarà un evento all'insegna dei videogiochi - tra padig Lion i tematici - attività speciali ed il nuovo “The Bit District” : sarà un Festival all'insegna del videogioco l'edizione 2018 di Lucca Comics & Games , celebrata importantissime presenze, ed un padiglione dedicato all'arte videoludica, il 'The Bit District'.Moltissime infatti le novità per l'edizione 2018, con un importante 'main sponsor' di Lucca Comics & Games , TIM, presente con il proprio TIM Dome all'ex Cavallerizza, nella quale sarà anche possibile gareggiare con TIM Games , il servizio di cloud ...

Lucca Comics & Games : Hasbro sarà tra i protagonisti con un padigLione monografico dedicato agli eroi più amati : Oltre alla storica Area Games dove provare in anteprima i giochi in scatola più attesi in vista del Natale, quest'anno Hasbro si fa in due e stupisce il popolo del festival con un'imperdibile esclusiva targata Star Wars, una mega installazione Transformers e una serie di sorprese entusiasmanti sul mondo Marvel che lasceranno tutti a bocca aperta.sarà per l'installazione d'autore che celebra il fenomeno Transformers o per il Play Set Star Wars ...