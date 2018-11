Rummenigge | «Superlega? Non c’ è mai stata una trattativa»

Bayern Monaco - Rummenigge rigetta l’ipotesi della SuperLega europea : SuperLega europea ancora molto lontana dalla realizzazione, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato di tale ipotesi Il Ceo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha ribadito che il club è impegnato a giocare nella Bundesliga tedesca e nella Champions League europea. Rummenigge ha ribadito in un’intervista con Sky Tv in vista della partita del Monaco di Baviera contro il Friburgo che il Bayern non sa nulla di una SuperLega europea da ...