Rugby – Zebre ko in Galles | i Cardiff Blues si impongono nettamente all’Arms Park

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : Zebre travolte a Cardiff - 32-0 per i Blues : Tre sconfitte in altrettante uscite: il week-end per il Rugby italiano è davvero da dimenticare. Dopo Benetton Treviso e la Nazionale di O’Shea ieri sera, anche le Zebre vengono battute, molto nettamente, nell’incontro di Guinness Pro 14 (ottava giornata) disputato oggi a Cardiff contro i padroni di casa dei Blues. I gallesi si impongono per 32-0, con la franchigia tricolore che non riesce neanche a marcare punti. Punteggio già netto ...

Rugby – L’argentino Bello pronto a lasciare il segno con le Zebre : Il pilone italo-argentino Bello racconta la sua esperienza in Europa ed i segreti della mischia chiusa A rispondere ai microfoni del sito web dello Zebre Rugby Club questa settimanatocca ad un giocatore del reparto degli avanti: il pilone Eduardo Bello. L’argentino, alla sua seconda stagione a Parma, ha rinnovato la scorsa estate il suo contratto con la franchigia federale dopo una positiva stagione dove ha giocato 17 gare di cui 11 da ...

Rugby – Guinness PRO14 : David Sisi capitano delle Zebre nella trasferta di Cardiff contro i Blues : Sarà David Sisi a guidare le Zebre, in qualità di capitano, nella trasferta di Cardiff contro i Blues, nel match valevole per l’ottavo turno di Guinnes PRO14 Le Zebre hanno concluso stamane la rifinitura alla Cittadella del Rugby di Parma in vista della sfida del prossimo fine settimana. Per l’ottavo turno del Guinness PRO14 i bianconeri saranno in campo in Galles per sfidare i Cardiff Blues nella sfida di ritorno tra le due ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : domenica le Zebre volano a Cardiff - tanti assenti per entrambe le squadre : Ottava giornata per quanto riguarda il Guinness Pro 14 2018-2019 di Rugby che si svolge nel pieno dei Test Match di novembre, che scatteranno proprio nel week-end. Tante assenze per tutte le compagini: a Cardiff volano domenica le Zebre, per affrontare in terra gallese i Blues. La squadra emiliana è reduce da due successi consecutivi tra Pro 14 e Challenge Cup e vuole proseguire nel proprio periodo positivo, ma sarà tutt’altro che facile ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Ossatura di Benetton e Zebre - quattro gli stranieri : Con i forfait di Violi (operato alla spalla, tempi di recupero lunghi) e Padovani (problema alla caviglia, rientrato alle Zebre) scendono a 35 gli uomini di O’Shea per i Test Match autunnali di Rugby. Di questi 19 militano tra le fila dal Benetton, 12 nelle Zebre e quattro in formazioni straniere. Andiamo a scoprire gli atleti che formano la Nazionale italiana di Rugby per gli incontri di novembre. Di seguito i 35 convocati ...

Rugby – Il centro inglese Jamie Elliott va a rinforzare i trequarti delle Zebre : Nuovo rinforzo per Zebre Rugby Club: dai Bedford Blues arriva il centro inglese Jamie Elliott Il reparto dei trequarti dello Zebre Rugby Club accoglie il centro Jamie Elliott proveniente dal club inglese dei Bedford Blues. Il giocatore inglese ha firmato il proprio contratto con la franchigia federale ed ha cominciato ad allenarsi coi nuovi compagni alla Cittadella del Rugby di Parma. Prodotto dell’Accademia dei Northampton Saints, Elliot ...

Rugby – Guinness Pro14 : a Parma il derby italiano tra Zebre e Benetton - ecco quando : Il primo derby italiano di Guinnes Pro14 tra Zebre e Benetton si giocherà domenica 23 dicembre alle 15 a Parma. Aperte le vendite dei tagliandi per il primo derby d’Italia del Guinness Pro14 Lo Zebre Rugby Club insieme al Benetton Rugby ed a DAZN -broadcaster italiano del Guinness Pro14- hanno definito giornate ed orari dei derby di Dicembre che vedranno le formazioni italiane del torneo celtico affrontarsi due volte a cavallo del ...

Rugby – Guinness PRO14 : che rimonta delle Zebre - Bristol Bears battuti in rimonta con il risultato di 34-16 : Dopo l’iniziale svantaggio, le Zebre hanno ribaltato il risultato contro i Bristol Bears portando a casa la vittoria Le Zebre sono tornate in campo questa sera nel Guinness PRO14 dopo aver archiviato col succeso sui Bristol Bears la prima parte della coppa europea EPCR Challenge Cup.Ad una sola settimana dall’ultima gara casalinga, i bianconeri hanno ritrovato il pubblico del Lanfranchi per affrontare gli scozzesi della capitale, ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Zebre-Edimburgo 34-16. Grande ripresa e bonus offensivo all’ultimo respiro : Gara dai due volti quella di questa sera a Parma, ma le Zebre, grazie ad una ripresa praticamente perfetta, schiantano Edimburgo vincendo per 34-16 nella settima giornata del Pro14 di Rugby e conquistano cinque punti, ottenendo il bonus offensivo grazie ad una meta siglata nell’ultimo minuto di gioco. Nel primo tempo gli scozzesi dominano in lungo e in largo: al 7′ Hickey porta in vantaggio gli ospiti dalla piazzola, poi al 21′ ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : le Zebre domani ospitano Edimburgo. Bisogna interrompere la serie negativa nel torneo : Squadra che vince non si cambia: le Zebre cambiano soltanto due titolari ed un panchinaro tra i 23 convocati per la gara di domani del Pro14 rispetto all’ultima uscita vittoriosa in Challenge Cup. domani sera alle ore 20.00 a Parma arriva l’Edimburgo e questo sarà l’unico confronto stagionale tra le due franchigie. La compagine italiana viene da tre sconfitte consecutive nel torneo ed è sesta nella Conference A con dieci punti, ...

Rugby – Boni si racconta in vista della sfida tra Zebre ed Edinburgh : A tutto Boni: il centro delle Zebre si racconta in vista della sfida di domani a Parma contro Edinburgh Il centro delle Zebre Tommaso Boni è il protagonista dell’intervista settimanale a cura dell’ufficio stampa della franchigia federale che ha come obiettivo quello di presentare alla comunità bianconera tutti gli atleti della rosa a disposizione di coach Bradley. Il 25enne ci parla del suo ruolo in campo, del suo stile di gioco preferito ...

Rugby – Zebre pronte per la sfida contro Edimburgo : ecco i convocati per la sfida di Guinnes PRO14 : Domani sera a Parma, la sfida tra Zebre e Edimburgo: ecco i convocati della formazione italiana per la Guinnes PRO14 Ad una sola settimana dall’ultimo incontro interno allo Stadio Lanfranchi, le Zebre sono pronte a tornare in campo davanti al pubblico di Parma domani sera. Archiviata la prima finestra della coppa europea con la vittoria nel finale sugli inglesi Bristol Bears, Tommaso Castello e compagni si rituffano nel Guinness PRO14 ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Edoardo Padovani lascia il ritiro dell’Italia e torna alle Zebre per un problema alla caviglia : Dopo il mediano di mischia Marcello Violi, che si è lussato una spalla con le Zebre, anche l’estremo Edoardo Padovani, suo compagno di club, lascia il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, per un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla trasferta negli States dove l’Italia affronterà a Chicago l’Irlanda sabato 3 novembre. L’atleta rientrerà alla franchigia emiliana per continuare il recupero e ...

Rugby – Violi costretto al forfait - Padovani rientra alle Zebre : ItalRugby: forfait per Marcello Violi, Padovani rientra alle Zebre per proseguire il recupero Il mediano di mischia Marcello Violi non prenderà parte alla finestra internazionale di novembre: il venticinquenne numero nove delle Zebre Rugby Club, 16 apparizioni con la maglia della Nazionale Italiana Rugby, ha subito la lussazione della spalla nel match di Challenge Cup contro Bristol di sabato scorso e verrà sottoposto in giornata ad esami ...