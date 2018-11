Rugby | Test Match novembre 2018 | l’Italia sperimentale non convince con l’Irlanda Da

Rugby - Test Match novembre 2018 : Irlanda-Italia 54-7. Conor O’Shea : “Sono deluso per i nostri errori” : L’Italia del Rugby ha perso per 7-54 contro l’Irlanda nel primo Test Match della finestra autunnale: gli azzurri sono crollati nella ripresa dopo aver chiuso sotto 7-14 la prima frazione. L’unica meta azzurra porta la firma di capitan Michele Campagnaro, che a fine partita ha parlato al sito federale assieme a Conor O’Shea. Il CT della Nazionale ha così esordito: “Alla fine del primo tempo abbiamo fatto un grande ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Irlanda 7-54. Le pagelle degli azzurri - un vero e proprio disastro : Si sapeva che sarebbe stata durissima: a Chicago, nella prima uscita dei Test Match di novembre, con una formazione più che altro sperimentale, la Nazionale italiana di Rugby viene sconfitta dall’Irlanda, detentrice del Sei Nazioni e numero due del ranking mondiale, per 54-7. Una sola meta per la squadra guidata da Conor O’Shea ed un secondo tempo da dimenticare. Andiamo a rivivere il Match con le pagelle degli azzurri. Luca ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Irlanda-Italia 54-7. Unica meta azzurra di Campagnaro : Severissima lezione impartita dall’Irlanda all’Italia del Rugby in quel di Chicago: i detentori del Sei Nazioni asfaltano gli azzurri nella ripresa e vincono per 54-7 dopo che la prima frazione si era chiusa sul 14-7. Alla fine saranno otto le mete dei Verdi, mentre l’unico lampo azzurro è firmato da capitan Campagnaro al tramonto dei primi quaranta minuti. Nel primo tempo la pressione irlandese porta subito i frutti sperati ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Galles-Scozia 21-10. La Doddie Weir Cup resta a Cardiff : La Doddie Weir Cup resta al Galles: a Cardiff i padroni di casa battono per 21-10 la Scozia nel primo Test Match della finestra autunnale e raggranellano anche qualche centesimo di punto nel ranking mondiale. Sfida decisa nei primi 50′ di gara, con i gallesi bravi nel finale a respingere gli assalti ospiti in 14 contro 15. Nel primo tempo i padroni di casa mostrano la volontà di concretizzare ogni occasione possibile per incamerare punti e ...

LIVE Italia-Irlanda - Test match Rugby in DIRETTA : azzurri a Chicago a caccia dell’impresa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo di quattro Test match di novembre per la Nazionale italiana di rugby. Gli azzurri, guidati da Conor O’Shea, affrontano alle 21 (orario italiano) in quel di Chicago l’Irlanda, numero due del ranking mondiale e detentrice del Sei Nazioni. Una trasferta nordamericana (si tornerà in Italia per le altre tre sfide) con un incontro durissimo dunque per la squadra tricolore che va a caccia di ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : emozioni a Twickenham - Inghilterra-Sudafrica 12-11 : Tante emozioni e molto spettacolo: la serie di Test Match di Rugby di novembre si è aperta oggi con forse la partita più attesa che è andata in scena in quel di Twickenham. A sfidarsi Inghilterra e Sudafrica in un incontro che si è deciso proprio allo scadere: a vincere di misura è stato il XV della Rosa, risultato di 12-11 per i britannici sugli Springbooks. La partita è davvero molto chiusa, i pacchetti di mischia lavorano bene e le due ...

Rugby - debutto stagionale per la Nazionale italiana femminile : Test Match con la Scozia domani a Calvisano : Nessun cambio nel XV annunciato dal ct Di Giandomenico per la “prima” di stagione che segna anche il debutto di Manuela Furlan con i gradi di capitani di Italdonne debutto stagionale, domani alle 13.45 a Calvisano, per la Nazionale italiana femminile di Andrea Di Giandomenico che sul prato del “PataStadium” di Calvisano ospita la Scozia nel primo dei due Test-Match autunnali che vedranno protagoniste le Azzurre. Dopo la sfida alle ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Giappone Nuova Zelanda 31-69. All Blacks dominanti a Tokyo : La Nuova Zelanda domina il Giappone a Tokyo e strappa la vittoria con un sonoro 31-69 dopo aver chiuso in vantaggio già la prima frazione per 19-38. Alla fine la gara è comunque spettacolare, con dieci mete ospiti e cinque per i padroni di casa: Laumape ne sigla tre per gli All Blacks, Lafaele due per i nipponici. Nulla varia in chiave ranking, data la distanza superiore ai 13 punti in classifica tra le due compagini. Nel primo tempo si portano ...

Italia-Irlanda - Test Match Rugby 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Finalmente si comincia. Tutto pronto per il primo di quattro durissimi Test Match di novembre per la Nazionale italiana di Rugby. Gli azzurri sono negli Stati Uniti, dove oggi, sabato 3 novembre, nella serata italiana, affronteranno la fortissima Irlanda. Incontro subito molto complicato per la squadra di Conor O’Shea che dovrà contrastare i Verdi, seconda squadra del ranking mondiale e detentrice del Sei Nazioni. Andiamo a scoprire ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : parla Michele Campagnaro. Il capitano azzurro : “Abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore sul campo” : A 24 ore dalla sfida contro l’Irlanda in programma domani a Chicago alle ore 21 italiane per l’Italia del Rugby ha parlato nella conferenza stampa della vigilia il nuovo capitano della Nazionale, Michele Campagnaro, che domani indosserà per la prima volta i gradi per la nostra selezione. Per lui sarà la 35ma presenza in azzurro: “Sarà una sfida di certo avvincente e con tante incognite. Entrambe le squadre hanno a disposizione ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : si comincia nel week-end. Inghilterra-Sudafrica il clou - Nuova Zelanda in Giappone : Inizio soft, con sole quattro partite: scattano domani, sabato 3 novembre, i Test Match autunnali per quanto riguarda il Rugby. Sono quattro gli incontri che si disputeranno, tutti davvero molto interessanti: andiamo a presentarli. 06.45 Giappone-Nuova Zelanda I numero uno al mondo All Blacks volano in Giappone, dove l’anno prossimo tenteranno l’assalto alla Coppa del Mondo. I nipponici li abbiamo visti in scena a giugno contro ...

Rugby femminile - Test Match Italia-Scozia : programma - orario e tv : Non solo il Rugby maschile sarà protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per due sfide di prestigio contro Scozia e Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale sono alle nostre spalle. Si inizia domenica 4 novembre alle ore 13.45 con la sfida alla formazione britannica, che si giocherà a Calvisano: il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato 24 ...

Calendario Test Match Rugby - il programma di tutte le partite di sabato 3 novembre. Gli orari e come vederle in tv : Novembre è il mese in cui si apre la finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si sfidano per tutto il mese. Sarà questa l’ultima finestra autunnale prima della Coppa del Mondo del 2019, che si terrà tra un anno in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale potrebbe essere completamente diverso rispetto a quello attuale. Si parte sabato 3 con ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Irlanda. A Chicago formazioni sperimentali - gli azzurri ci provano : Primo appuntamento per quanto riguarda i Test Match di novembre per la Nazionale italiana di Rugby. Gli azzurri, guidati da Conor O’Shea, se la vedranno sabato sera alle 21 (ora italiana) a Chicago con l’Irlanda. Subito una prova durissima per la selezione tricolore che affronterà la squadra numero due del ranking mondiale, oltre che vincitrice dell’ultimo Sei Nazioni con incluso Grand Slam. I precedenti spingono ancor di più ...