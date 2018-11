Rugby – Arca Gualerzi ko contro la capolista Romagna RFC | è la 3ª sconfitta consecutiva

Rugby - Top12 2018-2019 : nei posticipi della sesta giornata vittorie per Petrarca e Mogliano : Il Top12 di Rugby è arrivato al giro di boa del girone d’andata: oggi si sono disputati i due posticipi della sesta giornata. I campioni d’Italia del Petrarca hanno sofferto molto più del previsto per avere ragione della Lazio, sconfitta soltanto per 15-12 grazie ad un piazzato nel finale, mentre Mogliano ha trovato una vittoria con bonus offensivo battendo per 26-15 San Donà. Di seguito risultati e classifica del Top12 di ...

Rugby - Top12 2018-2019 : nella sesta giornata Petrarca e Fiamme Oro cercano l’allungo - Calvisano per non mollare : Il Top12 di Rugby arriva al giro di boa del girone d’andata: tra domani e domenica infatti si disputerà la sesta giornata, che contribuirà a delineare in maniera ancor più marcata le pretendenti alle prime quattro posizioni che a fine stagione varranno l’accesso alle semifinali scudetto. Si inizia domani alle 14.30 con la sfida tra Fiamme Oro e Rovigo, forse il match più incerto alla vigilia: i cremisi, secondi a due sole lunghezze ...

Rugby – Campionato di TOP12 : tutti i risultati delle gare del quinto turno - Petrarca Padova al comando : Il Petrarca Padova guida la classifica dopo il quinto turno grazie alla vittoria sul Lafert San Donà nel derby veneto I Campioni d’Italia dell’Argos Petrarca Padova conservano l’imbattibilità stagionale ed il primato in solitaria nel TOP12 venendo a capo solo nei minuti finali del derby veneto in casa del Lafert San Donà: al “Pacifici” finisce 9-13, con una meta di Trotta decisiva nelle battute finali dopo che tre calci piazzati avevano ...

Rugby - Top 12 2018-2019 : risultati e classifica della quinta giornata. Petrarca Padova resta in testa in solitaria : quinta giornata per il campionato di Top 12 di Rugby, massima serie italiana: si sono disputati sei incontri divisi nel week-end (due sabato e quattro domenica). resta in testa il Petrarca Padova che soffre a San Donà ma riesce ad imporsi di misura. Ad inseguire troviamo le Fiamme Oro che battono a domicilio 31-22 il Valsugana Rugby Padova. Netto il successo del Calvisano in casa della Lazio arrivato nella giornata di ieri. Stesso risultato ...

Rugby – Sconfitta di misura per l’Arca Gualerzi Amatori contro Florentia : Esordio casalingo amaro per l’Arca Gualerzi Amatori Sconfitta di misura da Florentia per 14-12 Sconfitta di misura per l’Arca Gualerzi Amatori che all’esordio casalingo viene Sconfitta dal Florentia, guadagnando però il punto di bonus allo scadere grazie alla meta di Giacomo Torri che riaccende le speranze blucelesti. 14 a 12 il risultato finale per i gigliati che passano in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie all’ala Stefanini che ...

Rugby - Continental Shield 2018-2019 : vittorie per Petrarca e Calvisano : Tre compagini italiane impegnate nel Continental Shield 2018-2019 di Rugby: anche uno scontro diretto tra le azzurre nella giornata odierna. Andiamo a riepilogare i risultati e le classifiche aggiornate. Nella Pool B può esultare il Petrarca Padova: vittoria per 31-12 allo Stade Nelson Mandela di Bruxelles sui Barbarians belgi per i campioni d’Italia. Arriva anche il bonus offensivo per rafforzare la vetta nel girone. Derby tra Calvisano e ...

Rugby – Esordio vincente per Arca Gualerzi Amatori : sconfitto nettamente Vasari Arezzo : Esordio vincente per l’Arca Gualerzi Amatori: i ragazzi di De Rossi espugnano il campo del Vasari Arezzo per 7-40 Inizia con il piede giusto il campionato dell’Arca Gualerzi Amatori nel girone 2 di Serie B con i ragazzi di De Rossi che espugnano l’Arrigucci di Arezzo con un netto 40 a 7 e conseguente bonus offensivo. Partita a senso unico quella odierna dove l’Amatori ha dominato ogni fase di gioco, superiore nelle fasi statiche e ...

Rugby - Top12 2018-2019 : Petrarca in vetta - cadono ValoRugby Emilia e Calvisano : Si è appena conclusa la quarta giornata del Top 12 di Rugby: i campioni d’Italia del Petrarca battono Verona per 18-7 e vanno in testa alla classifica approfittando dello stop interno del ValoRugby Emilia, sconfitto 16-19 da Rovigo. Cade ancora Calvisano: al termine di una partita tiratissima le Fiamme Oro passano in trasferta per 7-8, mentre Mogliano strapazza 26-3 Viadana. Lazio vittoriosa per 13-5 tra le mura amiche contro San Donà, ...

Rugby – Top12 - III giornata : il Petrarca trionfa contro il Viadana : Top12: il Petrarca espugna 19-13 il campo del Viadana nel posticipo della III giornata Colpo esterno dell’Argos Petrarca Rugby che espugna per 19-13 il campo del Rugby Viadana 1970 nel posticipo della terza giornata di campionato salendo al secondo posto in classifica alle spalle della capolista ValoRugby Emilia. Partita molto combattuta che viene sbloccata all’ottavo minuto di gioco da un calcio piazzato di Ragusi. I padroni di casa si ...

Rugby - Top12 2018-2019 : Viadana-Petrarca 13-19. I campioni d’Italia soffrono ma strappano la vittoria : Nel posticipo della terza giornata del Top 12 arriva il successo dei campioni d’Italia del Petrarca, che espugnano il campo del Viadana per 13-19 e si issano al secondo posto in classifica, ad una lunghezza dalla capolista ValoRugby Emilia. Per i padroni di casa bonus difensivo, che permette loro di salire a quota 7. Il primo tempo si apre con il vantaggio patavino al 7′ con un calcio di Ragusi, ma il sorpasso dei padroni di casa ...