Rossi sempre esilarante | Valentino si consola a Sepang con Bagnaia e Marini | “il bello

MotoGp - Valentino Rossi punge la Dorna : “aspettano sempre di farci correre alle 15 - ma la soluzione è un’altra” : Un tremendo acquazzone sta flagellando Sepang, rendendo impossibile la disputa delle qualifiche. Un problema che potrebbe ripresentarsi anche domani, anche se Valentino Rossi avrebbe la soluzione per evitarlo Il temporale tanto atteso è arrivato in Malesia, rendendo praticamente impossibile la disputa delle qualifiche del Gp di Sepang. Pioggia forte e piloti tutti fermi al box, in attesa di un miglioramento delle condizioni che appare al ...

Il Pd a Brindisi vince sempre : con Rossi presa anche la Provincia - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : di Lucia Portolano per il7 Magazine vince l'area di centrosinistra, così come era prevenibile già dalle settimane antecedenti al voto, le amministrazioni comunali vicine a Riccardo Rossi erano di ...

La fake news di Vasco Rossi razzista verso il Sud : “Una bugia - mi hanno sempre accolto con affetto” : Di tanto in tanto la bufala di Vasco Rossi razzista verso il Sud torna a circolare sui social. L'ultima volta, nel luglio 2015, il rocker annunciò querele per chiunque avesse rilanciato quella falsa dichiarazione che gira da anni e che viene attribuita al rocker di Zocca, nonostante sia stata smentita più volte. L'espressione offensiva nei confronti dei meridionali ("Vado al Sud perché ogni tanto al cesso bisogna pure andarci") viene fatta ...

MotoGP - GP Australia 2018 - Valentino Rossi : “Sono sempre molto felice di venire qui - faremo del nostro meglio” : Quello che si avvicina al GP d’Australia di Phillip Island è un Valentino Rossi positivo. Il nove volte Campione del Mondo, parlando con la stampa alla vigilia dell’appuntamento numero 17 del calendario iridato di quest’anno, ha rimarcato a più riprese i bei ricordi che gli ha lasciato questo circuito, non ultimo il primo titolo mondiale in quel 2001 che fu l’ultimo anno della Classe 500 prima di trasformarsi ...

MotoGp – Dalle conversazioni con i giapponesi al 1° match point di Marquez - Valentino Rossi spiega : “è difficile capirli - ti dicono sempre si” : Le parole di Valentino Rossi a Motegi: il Dottore pronto per la prova del nove del Gp del Giappone, le sensazioni del pilota Yamaha Il Gp del Giappone è un’importane prova del nove per la Yamaha: il team di Iwata arriva a Motegi reduce da una gara positiva in Thailandia dove Vinales e Rossi hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto. La gara di domenica in Giappone sarà indicativa per i due piloti Yamaha perchè potranno ...

“Il compleanno più bello di sempre!” - Francesca Sofia Novello e quel tenero post con dedica a Valentino Rossi [FOTO] : E’ tempo di ringraziamenti per Francesca Sofia Novello: il post della modella italiana dopo la festa per il suo 25° compleanno. La dedica romantica per Valentino Rossi Francesca Sofia Novello ha compiuto ieri 25 anni, per lei, dopo un classico e sempre appassionante allenamento al Ranch di Tavullia, è stata organizzata una grande festa al Bar Pizzeria da Rossi. Tanti amici per la bella modella italiana, che ha festeggiato il suo ...

L’Uragano Leslie sempre più vicino alla Penisola iberica : allarme in Portogallo e Spagna - “landfall” nelle pRossime ore : 1/4 ...

Calcio - Giuseppe Rossi : “Sono sempre stato pulito. Il doping? Un’involontaria contaminazione alimentare” : “Sono sempre stato pulito, questo è un evidente caso da archiviazione: la positività è fondata ragionevolmente su un’involontaria contaminazione alimentare“. Con queste parole Giuseppe Rossi si difende dopo la notizia della sua positività ad un controllo antidoping effettuato lo scorso 12 maggio al termine di Benevento-Genoa 1-0, match valido per la Serie A. La sostanza incriminata è la dorzolamide, un inibitore ...

Giorgio Rossi - Petruzzi a FR : 'C'era sempre per ogni cosa - è un giorno tristissimo' : Tutto il mondo giallorosso lo ricorda con affetto. Fabio Petruzzi , ex giallorosso, ha raccontato il suo ricordo a ForzaRoma.info: 'Mi ha preso sotto la sua protezione, sotto le sue cure nel vero ...

Valentino Rossi - GP Aragon 2018 : “Non si riesce a migliorare! Siamo sempre in difficoltà - qualifiche da dimenticare” : Valentino Rossi ha avuto delle enormi difficoltà durante le qualifiche del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è caduto in mattinata e poi nel pomeriggio non è riuscito a trovare nemmeno il giro buono per superare il taglio del Q1, non andando oltre a una misera 17^ posizione (ne ha recuperata una a causa della penalizzazione inflitta a Franco Morbidelli). Un risultato estremamente deludente per il centauro di Tavullia che ...

Eros Ramazzotti : “Non sapevo se fermarmi per sempre - mai geloso di Vasco Rossi” : Eros Ramazzotti intervistato in occasione dell’uscita del suo nuovo disco si racconta: “Non sapevo se continuare o fermarmi per sempre” L’ultimo disco di Eros Ramazzotti si chiama Vita ce n’è ed è il frutto di un lungo lavoro e un altrettanto lungo periodo di riflessione del cantante. Intervistato da Vanity Fair, infatti, Ramazzotti ha dichiarato […] L'articolo Eros Ramazzotti: “Non sapevo se fermarmi ...