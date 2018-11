Rossi | ' Pecco? Fantastico Luca? Emozionante'

sport.sky

: VROOM! PECCO BAGNAIA SUL TETTO DEL MONDO IN MOTO 2, VINCE IL FRATELLO DI ROSSI –E VALENTINO? CADE…… - _DAGOSPIA_ : VROOM! PECCO BAGNAIA SUL TETTO DEL MONDO IN MOTO 2, VINCE IL FRATELLO DI ROSSI –E VALENTINO? CADE…… - efacilissimo : RT @Gazzetta_it: #MotoGP @ValeYellow46: 'Ho sbagliato. Peccato, dopo Pecco e mio fratello è mancata la ciliegina' - MotoriFanpage : Pecco Bagnaia campione del mondo Moto2. La reazione del 'dottore' è sincera e travolgente: -

(Di domenica 4 novembre 2018) A Sepang vinceMarini, la sua prima vittoria in stagione, e facilita il compito a Francesco Bagnaia che si laurea campione del Mondo Moto2 in anticipo. Entrambi sul podio in Malesia. Valentinocommenta così il successo: "Una giornata indimenticabile, e se avessi vinto pure io sarebbe stata la ciliegina sulla torta. La ...