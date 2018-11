Rose vince il Turkish Open e torna il n 1

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose vince il Turkish Airlines Open e torna n.1 al mondo. Haotong Li sconfitto al playoff : Un ultimo giro ricco di emozioni al Turkish Airlines Open 2018. Justin Rose e Haotong Li hanno messo in scena un duello appassionante per il quale non sono bastate le 72 buche del percorso del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya. Il britannico ha avuto la meglio sul Golfista cinese al playoff riuscendo ad uscire con un par dall’insidiosa buca 18, a differenza dell’avversario incappato in un bogey. Doppia soddisfazione per ...

Turkish Open : Rose vince e torna numero 1 del mondo. 30° l'azzurro Paratore : Justin Rose vince per il secondo anno consecutivo il Turkish Open di golf superando al play-off Haotong Li e torna in vetta alla classifica mondiale . "Sono felicissimo - ha detto l'inglese - anche se ...

Golf : Rose vince Turkish Open - torna n.1 : ANSA, - ROMA, 4 NOV - Justin Rose vince per il secondo anno consecutivo il Turkish Airlines Open di Golf e torna in vetta alla classifica mondiale superando al play-off Haotong Li. "Sono felicissimo - ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 Novembre) : Golden State pRosegue la striscia vincente - Gallinari e i Clippers tornano alla vittoria : Otto partite nella notte NBA. Non si ferma la striscia vincente dei Golden State Warriors, arrivati alla loro settima vittoria consecutiva dopo aver sconfitto per 116-99 i Minnesota Timberwolves. Decisivo l’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 33-12 in favore dei campioni in carica. Doppia doppia per Kevin Durant, autore di 33 punti e 13 rimbalzi, ma ottima gara anche per gli “Splash Brothers” con Steph Curry che chiude con ...

Juve vince a Udine - pRosegue la corsa a punteggio pieno : La Juventus continua a vincere ed è a punteggio pieno con 24 punti in otto giornate di campionato. A Udine agevole vittoria per 0-2, propiziata nel primo tempo dalle reti di Bentancur , 33°, e ...

Ostia - sgomberata casa popolare occupata da Vincenzo Spada. La sindaca Raggi : “PRosegue la lotta per la legalità” : È iniziato all’alba il blitz della polizia di Roma per sgomberare la casa popolare occupata abusivamente da Vincenzo Spada a Ostia. Oltre cento i vigili impegnati nell’operazione, condotta dalla polizia locale con il supporto del reparto mobile e del commissariato del X municipio. Tutte le strade di accesso a Via Ingrao, luogo in cui si trova l’abitazione, sono state bloccate. Ad annunciarlo su Twitter è la sindaca della ...

Ciclismo - Fabio Cini vince il Trofeo Scavi di Roselle : Grosseto, 29 settembre 2018 - Con un forcing nel finale di gara, Fabio Cini si aggiudica il primo Trofeo "Scavi di Roselle", gara di Ciclismo amatoriale organizzata dal Marathon Bike e Avis Grosseto , ...

Rosella Postorino stravince il Premio Campiello 2018 con “Le assaggiatrici” di Hitler : Il Premio Campiello 2018 va a "Le assaggiatrici" di Rosella Postorino. Il romanzo, edito da Feltrinelli, ha ottenuto il cinquanta percento dei consensi dei Trecento Lettori anonimi della giuria del prestigioso riconoscimento letterario. Staccato di ben 125 voti è stato il romanzo di Francesco Targhetta.Continua a leggere

Rosella Postorino vince il Premio Campiello 2018 - : L'autrice de "Le assaggiatrici" ha ricevuto 167 voti dalla giuria popolare composta da 300 lettori anonimi. Nel romanzo, liberamente ispirato alla storia vera di Margot Wolk, racconta le donne che ...

Campiello - stravince Rosella Postorino : ANSA, - ROMA, 16 SET - Rosella Postorino con 'Le assaggiatrici' , Feltrinelli, ha stravinto la 56/a edizione del Premio Campiello. La scrittrice, editor quarantenne originaria di Reggio Calabria, ...

Rosella Postorino con Le assaggiatrici vince il Premio Campiello : Va a Rosella Postorino con Le assaggiatrici (Feltrinelli) la vittoria della 56/a edizione del Premio Campiello. La scrittrice, editor quarantenne originaria

Campiello - stravince Rosella Postorino : 23.55 Rosella Postorino con il libro 'Le assaggiatri' (Feltrinelli) ha vinto il Premio Campiello, con 167 voti sui 278giunti dalla giuria popolare dei 300lettori anonimi, tra cui casalinghe, imprenditori, pensionati e studenti. Al 2° posto Francesco Targhetta con 'Le vite potenziali' (Mondadori),con 42 voti. Helena Janeczek con 'La ragazza con la Leica' (Guanda) è terza con 29 voti e 4° Ermanno Cavazzoni con 'La galassia dei dementi' (La nave ...

'Danza con me' di Roberto Bolle vince il Rose d'Or per l'intrattenimento : "Danza con me" di Roberto Bolle ha vinto il Rose d'Or Award, il premio dedicato ai programmi tv e radio dell'Ebu, European Broadcasting Union,. Nella cerimonia che si è svolta a Berlino il grande ...

Danza con me - Roberto Bolle vince il Rose d’Or per l'intrattenimento : Danza con me, lo spettacolo-evento di Roberto Bolle andato in onda lo scorso primo gennaio su Rai 1, è stato insignito a Berlino del prestigioso Rose d'Or Award, il premio dedicato ai programmi televisivi e radio dell'EBU (European Broadcasting Union) che maggiormente si sono distinti per originalità e qualità dei contenuti.L'étoile, che ha ritirato il premio durante la cerimonia che si è svolta stasera a Berlino, aveva annunciato al ...