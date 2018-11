Ronaldo | ' stima | affetto e Grande Juve'

Juventus - Ronaldo esulta sui social dopo il successo sul Cagliari : “stima - affetto e vittoria. Fino alla Fine” : Il campione portoghese ha postato su Instagram una foto dopo la vittoria ottenuta dalla Juventus contro il Cagliari “Stima, affetto, vittoria! Grande Juve! #Finoallafine“. Questo il messaggio di Cristiano Ronaldo via social dopo il successo dei bianconeri per 3-1 sul Cagliari, con le foto per la maglia celebrativa per i 400 gol realizzati dal campione portoghese in tre delle principali leghe europee (Premier, Liga e Serie A). ...