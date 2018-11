Roma Visita guidata gratuita agli Studi di Cinecittà

Berset in visita in Romania - prossima presidenza del Consiglio UE : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - Ultimo in visita a Trigoria : abbracci e sorrisi con Totti - De Rossi e Florenzi : La vittoria contro il Cska Mosca ha contribuito a scacciare la crisi a Trigoria e a rasserenare gli animi di tecnico e calciatori. Ed è stato proprio Eusebio Di Francesco a dare il via libera alla ...

Roma : cori di dissenso per visita Salvini a San Lorenzo : Roma – Contestazioni, cori a favore, fronti contrapposti. Si e’ trasformata in una gigantesca ressa la visita che il ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha effettuato in via dei Lucani, a Roma, per verificare di persona la situazione dell’edificio dove e’ stata uccisa la giovane Desiree e per rendere omaggio alla vittima. Il titolare non e’ riuscito ad arrivare di fronte al cancello che chiude l’edificio ...

Roma - Salvini visita San Lorenzo : "Salvaci da 'sta giunta" : Roma,, askanews, - "Salvini salvaci da 'sta giunta" e "Matteo sei un grande": viene accolto così il ministro dell'Interno Matteo Salvini da alcuni residenti del quartiere San Lorenzo a Roma, dove è ...

Pediatria - Roma : una regina in visita ai bambini ricoverati all’Umberto I : Una regina al Policlinico Umberto I di Roma: Sheika Jawaher bint Mohammed Bin Sultan Al Qasimi, moglie del sultano del Sharjah, visiterà domani i piccoli ricoverati nei reparti pediatrici della struttura capitolina, in occasione del suo viaggio in Italia organizzato dalla Fondazione Maruzza. “Auguro che questa mia visita possa assomigliare a un abbraccio, come lo sono le cure palliative. Un abbraccio di sollievo, di comprensione, di piena ...

Roma : Ministro Tria in visita a sinagoga Capitale : Roma – Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria oggi ha incontrato il Rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e la Presidente della comunita’ Romana Ruth Dureghello per poi proseguire per una visita al Tempio Maggiore e al Museo Ebraico di Roma. Lo riferisce il profilo Twitter della comunita’ ebraica di Roma. L'articolo Roma: Ministro Tria in visita a sinagoga Capitale proviene da RomaDailyNews.

MADDALONI - Il Villaggio dei Ragazzi in visita al "Maker Faire" di Roma - la grande fiera dell'innovazione tecnologica : ... dal forte approccio innovativo, le proprie conoscenze nell'ambito dell'informatica, della tecnologia, delle nuove frontiere dell'industria, dell'economia circolare e della robotica. "Simili ...

Roma : Ministro Fontana in visita a presidio Riabilitazione di Torre Angela : Roma – Il Ministro per la Famiglia e le disabilita’, Lorenzo Fontana, ha vistato questa mattina alle ore 11 il presidio di Riabilitazione di via Dionisio (Torre Angela) gestita dalla cooperativa Nuova Sair che accoglie oltre 150 persone con disabilita’ fisica e psichica, anche grave. Il centro e’ stato inserito del progetto della CEI che fa riferimento al portale www.accolti.it. Ad accoglierlo Rosario Riccioluti, ...

Roma - a Trigoria la visita della nuotatrice Simona Quadarella. FOTO : La nuotatrice Romana e Romanista Simona Quadarella, vincitrice di tre ori agli ultimi Europei di Glasgow nei 400, 800 e 1500 stile libero, è stata ospite della Roma a Trigoria, dove ha incontrato ...

Mercato del rione Testaccio di Roma : visita all’area archeologica aperta in via eccezionale : Le aree archeologiche del rione Testaccio di Roma aprono al pubblico in via del tutto eccezionale il 6 ottobre per la manifestazione Assaggi di Storia promossa dalla Sovrintendenza Speciale di Roma. Il sito include degli importanti ritrovamenti di età imperiale delle anfore un tempo usate per costruire le pareti dei locali del Mercato.Continua a leggere

Da oggi e fino al 23 ottobre a Roma potrete visitare il nuovo Galaxy Studio - foto - : Il mondo Galaxy: il tuo Galaxy senza segreti! Vieni a conoscere in modo approfondito tutte le specifiche, le interfacce e le funzioni nascoste del tuo device Samsung. Gamining " Mettiti in gioco con ...