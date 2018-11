Roma | sgomberato dalla polizia il liceo Virgilio occupato dagli studenti

Sgomberato accampamento migranti in periferia di Roma : ANSA, - Roma, 03 OTT - Sgomberati stamattina circa 30 rifugiati sudanesi accampati da circa 3 mesi in via Scorticabove a San Basilio, alla periferia di Roma dopo che in luglio era avvenuto lo sgombero ...

Rischio crollo a Roma - sgomberato edificio in via Frattina : Roma,, askanews, - Un edificio è stato sgomberato per pericolo crollo nella centralissima via Frattina a Roma.La palazzina è al civico 102 della strada a poca distanza da Piazza di Spagna. La polizia ...