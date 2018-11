Roma | Mattarella all' altare della patria | cerimonia per il 4 novembre | vittoria della

Grillo show a Roma : 'Il capo dello Stato ha troppi poteri'. M5s : 'Non è nel contratto - fiducia in Mattarella' : Tutti i big del movimento sul palco a Roma, ma l'intervento che lascia il segno è quello del co-fondatore e garante del movimento, che attacca il ruolo del presidente della Repubblica. Giù le mani dal ...

Grillo show a Roma : 'Serve riforma poteri del capo dello Stato'. M5s : 'Non è nel contratto - fiducia in Mattarella' : La precisazione dopo il discorso del Garante M5s dal palco del Circo Massimo. 'Giù le mani dal Colle' ribatte a distanza anche il segretario Pd Martina. Conte: 'Avanti fino al 2023 per cambiare il ...

Mattarella : rastrellamento ebrei Roma monito per nostra civiltà : Roma – Quest’anno si celebra il 75esimo anniversario del 16 ottobre 1943, quando, durante l’occupazione nazista di Roma, oltre 1.000 ebrei Romani furono presi e deportati nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Solo un esiguo numero, 16 persone, tra cui una sola donna, tornarono alle loro case. La Comunita’ di Sant’Egidio e la Comunita’ Ebraica di Roma, come ogni anno dal 1994, ricordano questo tragico ...

C'è posta per Roma. In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla manovra. Moscovici ne parlerà con Tria e Mattarella : C'è posta per Roma. Mittente: Bruxelles, Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. La lettera con la richiesta di chiarimenti sul documento programmatico di bilancio italiano verrà pubblicata oggi, apprende Huffpost a Bruxelles. Oggi: proprio nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici è in missione a Roma per incontrare il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo ...

Manovra. Moscovici a Roma vede Tria - Visco e Mattarella : L'appuntamento chiave è nel pomeriggio di oggi con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del quale si svolgerà un punto stampa allo stesso ministero. Moscovici vedrà anche il ...

Moon arrivato a Roma. Vedrà Mattarella e il Papa : Il presidente sudcoreano Moon Jae-in è giunto in Italia. L'aereo di Stato su cui viaggia Moon, proveniente da Parigi, nell'ambito di una missione in Europa dal 13 al 21 ottobre, è atterrato all'...

Mattarella : deportazione ebrei ghetto di Roma ferita insanabile : Roma, 16 ott., askanews, - 'Il 16 ottobre 1943 fu un sabato di orrore, da cui originò una scia ancor più straziante di disperazione e morte: la deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma costituisce ...

Italia-Romania - Mattarella ha ricevuto il presidente Iohannis : Roma, askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale, in visita di Stato, il presidente della Romania, Klaus Iohannis. Al termine dei colloqui i due Capi di ...

Mattarella : fiducia per turno Romania di presidenza Ue : Roma, 15 ott., askanews, - La presidenza di turno dell'Unione europea del prossimo semestre toccherà alla Romania. Un passaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ritiene ...

Mattarella a presidente Romania : questione migranti riguarda Ue : Roma, 15 ott., askanews, - La questione migratoria, con tutti i problemi e le frizioni che derivano a livello internazionale, è un tema che riguarda tutta l'Unione europea. Lo ha ribadito il ...

Mattarella riceve presidente Romania - Iohannis : Roma, 15 ott., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, in visita di Stato, il presidente della Romania, Klaus Iohannis. Era presente all'...