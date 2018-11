Roma | il Barcellona spia Under

Calciomercato - Il Barcellona su Ünder : Braida al Franchi per vederlo in Fiorentina-Roma : ... che in questi giorni i quotidiani spagnoli stanno rilanciando: "Posso dire che ha grande credibilità ed è molto rispettato in Spagna e all'interno del mondo blaugrana, ma sul fatto che possa essere ...

Gol Dzeko - Roma galattica : 29 passaggi consecutivi contro il CSKA - è una prodezza in stile Barcellona [VIDEO] : GOL Dzeko – Si sta giocando la gara di Champions League valida per la fase a gironi, in campo la Roma di Eusebio Di Francesco contro il CSKA. Grande tensione prima del match per il crollo della scala della metro Repubblica, coinvolti i tifosi del CSKA. Poi le due squadre sono scese in campo in una partita che sta regalando emozioni e colpi di scena. Dominio della Roma che si trova in doppio vantaggio grazie al ritrovato Edin Dzeko, ...

Il Barcellona scarica Malcom ex obiettivo della Roma : Così, secondo quanto riferisce il quotidiano Sport, il giocatore dovrebbe partire nella sessione invernale di mercato, a gennaio. Sulle tracce di Malcom, informa il giornale, ci sarebbe l'Inter, ...

Il Barcellona attende offerte : dopo la lite con la Roma - Malcom non rientra nei piani di Valverde : Malcom ha fatto tanto discutere in estate per come il Barcellona abbia deciso di soffiarlo alla Roma, adesso non riesce a trovare spazio neanche in panchina “Quando anche dovessi camminare nella valle dell’ombra della morte, io non temerei alcun male, perchè tu sei con me”. Malcom affida ai social la propria delusione dopo le recenti mancate convocazioni da parte del Barcellona. Sì, avete capito bene, Valverde non sta portando neanche in ...

Barcellona - Malcom è indesiderato : la Roma non lo rimpiange : Le perplessità di Valverde L'investimento del Barcellona e l'entusiasmo di Malcom, voglioso di esplodere in uno dei club più importanti del mondo. Evidentemente, però, mancava l'approvazione Ernesto ...

Dzeko su Roma-Barcellona : 'Eravamo morti - ma siamo tornati alla vita. Totti? Un amico' : A tutto Dzeko, dagli inizi a oggi. Lui, la guerra, l'infanzia difficile a Sarajevo: " Da bambino non capisci il pericolo, ma quando suonavamo le sirene dovevamo tornare a casa e nasconderci". ...

Roma - Monchi addio? C'è una penale se sceglie Real o Barcellona. E l'Inter ci aveva provato... : Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, c'è un'ulteriore penale presente nel contratto se il club in cui dovesse scegliere di andare sia il Real Madrid o il Barcellona. l'Inter CI aveva PROVATO - ...

Calciomercato - Monchi : “Barcellona? Sto bene a Roma” : “Offerta del Barcellona? Non considero cose che non hanno senso, come un’offerta del Barca. Al momento, non ho intenzione di ritornare in Spagna perché sto bene dove mi trovo ora. E’ un progetto diverso, nel quale ho dovuto trovare il Monchi ideale per questa situazione. Non sono una persona che vive di futuro, mi preoccupo molto di più del presente, vivo giorno per giorno, e ho ancora degli anni di contratto con la ...

Remember Me : 16 settembre 2015 - Florenzi segna un gol da fantascienza in Roma-Barcellona : La Roma per lui è sempre stata una scelta di cuore e per i giallorossi proprio la scorsa estate ha rifiutato numerose proposte scegliendo di rinnovare il contratto con quella che ormai è una seconda ...

Roma : il Barcellona ci prova per Monchi : Secondo il Corriere dello Sport la società giallorossa teme di perderlo perchè sa che una scelta eventuale sarà soltanto personale . Il contratto con i gialorossi è lungo e scadrà nel 2021, ma un ...

Roma - Monchi nel mirino del Barcellona : Ha assorbito le critiche dei tifosi della Roma, che l’hanno accusato di aver indebolito i giallorossi nell’ultima sessione di mercato. Ma Monchi non si scompone. E in difesa del ds spagnolo sono arrivate le parole di Francesco Totti, secondo il quale il suo lavoro si dovrà valutare al termine di questa stagione. Gli estimatori dell’ex direttore del Siviglia, comunque, non mancano, secondo le indiscrezioni provenienti ...

Un talento al giorno : Malcom - l’accordo con la Roma e la firma col Barcellona : 1/7 AFP/LaPresse ...

Dalla Spagna : Barcellona su Berardi! E la Roma vuole evitare un Malcom bis : Come scrive Sport, infatti, il Barcellona sta monitorando la situazione intorno al 25 neroverde, in scadenza nel 2022: i giallorossi, sempre secondo il giornale catalano, vogliono evitare un nuovo '...

Barcellona - rimpianto Suarez : "Il mio flop in Champions nel 3-0 della Roma? Fu colpa del Leganés" : A Barcellona ci pensano ancora a quella notte. A Roma anche, perché quel 3-0 è entrato immediatamente nel mito grazie a una rimonta pazzesca su Messi e soci. La data, indelebile, è quella di martedì ...