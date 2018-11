Roma e il mistero di tutte quelle strade lasciate al buio di notte

Gazzetta Insigne - mistero sulle sue condizioni ma con la Roma potrebbe esserci : Lorenzo Insigne contro il PSG ha lasciato il campo per infortunio. Un infortunio però, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, che sembra essere un mistero. Per la rosea da Castel Volturno non arrivano notizie sulle sue condizioni. potrebbe essere una semplice contusione che non metterebbe a rischio la sua presenza ...

LETTURE/ Renato Zero - un Romanzo-biografia che svela il mistero dell’arte : Esce un nuovo libro dedicato a Renato Zero, ma non è l'ennesima biografia o disanima solo musicale. E' quasi un romanzo che ci porta al cuore dell'arte. PAOLO VITES(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 07:26:00 GMT)BELLA, PROF!/ Lorenzo Baglioni e la canzone didattica: il disco dell'anno?MIO FRATELLO MINO/ 2. Gegè Reitano: il duetto con Frank Sinatra

Festa del Cinema di Roma - Cate Blanchett è una strega viola in Il mistero della casa del tempo : “Da piccola ero ossessionata dai film horror” : “Perché non usare la magia per cambiarci quando possiamo diventare persone migliori?”. E naturalmente la divina Cate Blanchett non si riferisce alla chirurgia plastica (da cui non è contaminata..) bensì alla vera magia, quella che “risiede dentro di noi e ci permette di compiere gesti oltre le nostre possibilità”. Imperturbabilmente splendida, l’attrice australiana è finalmente approdata alla Festa del Cinema di Roma dove è accolta come merita: ...

Il mistero della casa del tempo di Eli Roth con Cate Blanchett alla Festa del Cinema di Roma : Dopo il successo al box office americano, arriva in Italia IL mistero della casa DEL tempo, di Eli Roth, tratto dal classico della letteratura per l’infanzia di John Bellairs, e interpretato da Jack Black, il premio Oscar® Cate Blanchett, Owen Vaccaro e Kyle MacLachlan. Il film sarà presentato nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale il 31 ottobre, distribuito da 01 Distribution. Il Premio Oscar® Cate ...