Risultati Serie D diretta LIVE | il Bari sul difficile campo dell’Acireale

Serie B - Risultati della giornata 11. Palermo al comando : Il Palermo supera 2-1 il Cosenza e si prende momentaneamente la vetta del campionato di Serie BKT, in attesa del posticipo di lunedì tra Pescara e Lecce . Il gol al "Barbera" arrivano tutti nella ...

Risultati Serie B diretta LIVE - la classifica : il Palermo vince all’ultimo respiro - emozioni tra Foggia e Brescia [FOTO] : 1/30 Donato Fasano/LaPresse ...

Risultati Serie C diretta live - la classifica : spettacolo Vibonese - in difficoltà il Catania! : Risultati Serie C diretta live – Si sta giocando un turno molto importante valido per il campionato di Serie C, in particolar modo grande spettacolo nel Girone C ed indicazioni in arrivo soprattutto per le zone alte della classifica. In serata la Casertana sul difficile campo della Juve Stabia, esordio per la Viterbese dopo il caos ripescaggi, di fronte davanti al pubblico amico il Rieti. Risultati Serie C Girone Cdiretta ...

Risultati Serie B diretta LIVE - la classifica : pareggio del Brescia [FOTO] : 1/30 Davide Anastasi/LaPresse ...

Risultati Serie C diretta live - la classifica : dominio della Vibonese - in difficoltà il Catania! : Risultati Serie C diretta live – Si sta giocando un turno molto importante valido per il campionato di Serie C, in particolar modo grande spettacolo nel Girone C ed indicazioni in arrivo soprattutto per le zone alte della classifica. In serata la Casertana sul difficile campo della Juve Stabia, esordio per la Viterbese dopo il caos ripescaggi, di fronte davanti al pubblico amico il Rieti. Risultati Serie C Girone Cdiretta ...

Risultati Serie B diretta LIVE - la classifica : pareggio del Brescia : Risultati Serie B diretta LIVE, la classifica – Dopo il pareggio di ieri tra Verona e Cremonese continua il programma della giornata del campionato di Serie B, un turno che preannuncia spettacolo ed emozioni. Il Palermo punta la promozione in Serie A e dovrà vedersela davanti al pubblico amico contro il Cosenza. Il Cittadella sul difficile campo del Padova, interessante partita anche tra Foggia e Brescia. Risultati Serie B ...

Risultati Serie B diretta LIVE - la classifica : Foggia in vantaggio! : Risultati Serie B diretta LIVE, la classifica – Dopo il pareggio di ieri tra Verona e Cremonese continua il programma della giornata del campionato di Serie B, un turno che preannuncia spettacolo ed emozioni. Il Palermo punta la promozione in Serie A e dovrà vedersela davanti al pubblico amico contro il Cosenza. Il Cittadella sul difficile campo del Padova, interessante partita anche tra Foggia e Brescia. Risultati Serie B ...

Risultati Serie B diretta LIVE - la classifica : il Palermo contro il Cosenza : Risultati Serie B diretta LIVE, la classifica – Dopo il pareggio di ieri tra Verona e Cremonese continua il programma della giornata del campionato di Serie B, un turno che preannuncia spettacolo ed emozioni. Il Palermo punta la promozione in Serie A e dovrà vedersela davanti al pubblico amico contro il Cosenza. Il Cittadella sul difficile campo del Padova, interessante partita anche tra Foggia e Brescia. Risultati Serie B ...

Risultati Coppa Italia Serie C - tutto facile per Pisa e Teramo - ok dopo i rigori Albinoleffe e Gozzano : Risultati Coppa Italia Serie C – Si sono giocate partite molto importanti valide per la Coppa Italia di Serie C, Risultati anche a sorpresa con alcuni ribaltoni. Non sono scese in campo le squadre coinvolte nel ripescaggio in Serie B, stiamo parlando di Entella, Pro Vercelli e Ternana, rinviate le partite contro rispettivamente contro Carrarese, Alessandria e Veterbese. Dominio del Pisa contro l’Arzachena, trascinatore Cuppone, ...

Serie B diretta LIVE e la classifica - al via il turno infrasettimanale : Risultati e streaming delle partite [GALLERY] : 1/31 Roberto Settonce/LaPresse ...

Risultati Coppa Italia Serie C : doppio Mendicino - il Monopoli va : Nella serata di Coppa Italia, si è giocato soltanto a Monopoli. I padroni di casa hanno battuto la Virtus Francavilla in una gara dominata dal nervosismo. La svolta al 62′: dopo l’espulsione di Cason e il conseguente rigore decretato dall’arbitro, la gara dei biancoverdi si mette in discesa. Mendicino realizza dal dischetto e, dopo due minuti, raddoppia. Gli animi, già abbastanza surriscaldati, si infiammano a un minuto ...

Risultati Coppa Italia Serie C : al Trapani il derby siciliano - colpo esterno Potenza : Si sono appena conclusi i primi due match di Coppa Italia in programma per oggi. Nel derby siciliano fra Trapani e Siracusa, i granata si impongono per 3-1. A Dambros e Mulé, rispondono immediatamente gli ospiti con Diop; D’Angelo, nel secondo tempo, chiude i conti. colpo esterno del Potenza, che batte la Juve Stabia a Castellammare: Leveque al 7′ e Panico nella ripresa indirizzano la gara; vano il centro di Mastalli a quattro ...

Serie B diretta LIVE e la classifica - al via il turno infrasettimanale : Risultati e streaming delle partite : Serie B diretta LIVE, risultati E classifica- Spettacolo nella cadetteria per il turno infrasettimanale. Rinviata causa maltempo Spezia-Benevento. Il Verona di Grosso, in trasferta contro l’Ascoli di Vivarini, cerca la seconda vittoria consecutiva. Stellone e il suo Palermo fanno visita al Carpi di Castori in penultima posizione. Il Cosenza affronta il Pescara in casa. Le partite sono visibili su DAZN. PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI ...

Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Brindisi sbanca Pistoia nell’ultima gara di giornata [CLASSIFICA] : Nella gara conclusiva della 4ª giornata di Serie A, Brindisi ottiene un largo successo in trasferta sul campo di Pistoia Dopo un’intensa domenica di Serie A, che ha visto il successo di Cremona in trasferta a Bologna nella sfida di mezzogiorno, e le vittorie di Cantù, Varese, Milano e Sassari nel pomeriggio, la 4ª giornata del massimo campionato italiano si è conclusa con il posticipo serale fra Pistoia e Brindisi che ha visto gli ospiti ...